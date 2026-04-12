20 videojuegos imperdibles en descuento de primavera 2026 en Epic Games: quedan pocos días

Epic Games es una de las marcas más reconocidas de la historia de los videojuegos. Esta desarrolladora ha encantado a varios fanáticos en los últimos años, gracias a varios títulos como lo es, por supuesto, ‘Fortnite’.

Además de esto, esta empresa también ofrece varios amantes de los videojuegos, gracias a un ‘launcher’ donde puede comprar y descargar varios títulos desde su PC.

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De hecho, en estos meses Epic Games ofrece varios títulos imperdibles con descuento, gracias a la época de primavera en el mundo del ‘gaming’. A varias de estas ofertas le quedan pocos días, pero, para que no se las pierda, aquí les tenemos la lista de videojuegos a disfrutar.

Lista de descuentos de Epic Games en primavera 2026

Indudablemente, la industria de los videojuegos posee un tamaño enorme. Miles de personas disfrutan de las emociones que brindan varios títulos, en su día a día.

A pesar de esto, el elevado precio que pueden presentar algunos videojuegos son en ocasiones un obstáculo para disfrutar del ‘gaming’. No obstante, ciertas ofertas facilitan adquirir algunos títulos.

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Un ejemplo de ello se está dando en Epic Games durante estas semanas, donde gracias a la época de primavera se revelan varias rebajas.

La lista de videojuegos y descuentos es enorme, pero aquí les presentamos los 20 principales:

EA Sports FC26 Standard Edition – 70% de descuento – 83.999 pesos colombianos

Grand Theft Auto V Enhanced – 50% de descuento – 59.950 pesos colombianos

Red Dead Redemption 2 – 75% de descuento – 59.999 pesos colombianos

ARC Raiders – 20% de descuento – 101.036 pesos colombianos

Wildgate – Edición Estándar – 75% de descuento – 17.500 pesos colombianos

Alan Wake 2 – 70% de descuento – 54.745 pesos colombianos

EA Sports FC26 Ultimate Edition – 60% de descuento – 159.999 pesos colombianos

Battlefield 6 – 40% de descuento – 167.999 pesos colombianos

Marvel’s Spider-Man 2 – 33% de descuento – 146.730 pesos colombianos

Among Us – 40% de descuento – 4.313 pesos colombianos

F1 25 – 60% de descuento – 95.999 pesos colombianos

The Last of Us – 20% de descuento – 147.200 pesos colombianos

Cyberpunk 2077 – 65% de descuento – 82.640 pesos colombianos

God of War Ragnarök – 33% de descuento – 146.730 pesos colombianos

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 80% de descuento – 79.980 pesos colombianos

Assassin’s Creed Shadows – 50% de descuento – 139.950 pesos colombianos

God of War – 60% de descuento – 73.600 pesos colombianos

The Last of Us Parte I – 50% de descuento – 109.500 pesos colombianos

Marvel’s Spider-Man Remasterizado – 60% de descuento – 87.600 pesos colombianos

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT – 40% de descuento – 131.400 pesos colombianos

Los demás títulos que puede aprovechar están en la página de Epic Games. Finalmente les mencionamos que están disponibles hasta el próximo lunes 13 de abril, por lo que deberá optar por ellos cuanto antes.