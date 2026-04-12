20 videojuegos imperdibles en descuento de primavera 2026 en Epic Games: quedan pocos días
Epic Games reveló una cantidad enorme de rebajas por primavera para todos los amantes del ‘gaming’ alrededor del mundo.
Epic Games reveló una cantidad enorme de rebajas por primavera para todos los amantes del ‘gaming’ alrededor del mundo.
Epic Games es una de las marcas más reconocidas de la historia de los videojuegos. Esta desarrolladora ha encantado a varios fanáticos en los últimos años, gracias a varios títulos como lo es, por supuesto, ‘Fortnite’.
Además de esto, esta empresa también ofrece varios amantes de los videojuegos, gracias a un ‘launcher’ donde puede comprar y descargar varios títulos desde su PC.
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De hecho, en estos meses Epic Games ofrece varios títulos imperdibles con descuento, gracias a la época de primavera en el mundo del ‘gaming’. A varias de estas ofertas le quedan pocos días, pero, para que no se las pierda, aquí les tenemos la lista de videojuegos a disfrutar.
Indudablemente, la industria de los videojuegos posee un tamaño enorme. Miles de personas disfrutan de las emociones que brindan varios títulos, en su día a día.
A pesar de esto, el elevado precio que pueden presentar algunos videojuegos son en ocasiones un obstáculo para disfrutar del ‘gaming’. No obstante, ciertas ofertas facilitan adquirir algunos títulos.
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Un ejemplo de ello se está dando en Epic Games durante estas semanas, donde gracias a la época de primavera se revelan varias rebajas.
La lista de videojuegos y descuentos es enorme, pero aquí les presentamos los 20 principales:
Los demás títulos que puede aprovechar están en la página de Epic Games. Finalmente les mencionamos que están disponibles hasta el próximo lunes 13 de abril, por lo que deberá optar por ellos cuanto antes.
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