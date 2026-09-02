PlayStation Plus anuncia sus videojuegos GRATIS del mes de septiembre: hay una joya imperdible de deportes

PlayStation Plus regresa en un mes más de este 2026 con nuevos videojuegos GRATIS. Esa icónica suscripción ha destacado de manera notable en el último tiempo, gracias a varios beneficios que ofrece a sus usuarios.

Mes a mes los suscriptores a este servicio reciben títulos imperdibles de manera gratuita para disfrutar desde su consola. En septiembre, por supuesto, no será la excepción.

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Esta icónica franquicia de videojuegos ya reveló los títulos que regalará a cada uno de sus fanáticos en este mes, y aquí les contamos cuales son.

PlayStation Plus anuncia sus videojuegos GRATIS del mes de septiembre

Si usted es uno de los amantes de PlayStation Plus y los beneficios que ofrece este servicio, sabrá que uno de los principales atractivos son los videojuegos gratis.

Mes a mes este servicio presenta títulos que resultan imperdibles, sobre todo por la forma en que puede agregar videojuegos icónicos a su biblioteca de manera gratuita.

Este septiembre de 2026 será una gran muestra de ello, con la posibilidad de acceder a una joya imperdible para los amantes del deporte.

La lista de títulos gratis de PlayStation en este mes de septiembre están liderados por ‘MLB The Show 26’, la última edición del icónico videojuego de beisbol.

Claramente la sorpresa de los usuarios de PlayStation por acceder a este título de manera gratuita ha sido total, sobre todo al ser uno de los grandes lanzamientos deportivos del ‘gaming’ durante este año.

De forma completa el listado está presentado de la siguiente manera:

Sniper Elite: Resistance

MLB The Show 26

Wobbly Life

Chained Echoes

Estos títulos están disponibles desde el pasado 1 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre, a través de la interfaz de PlayStation. Cabe aclarar que puede acceder a ellos siempre y cuando cuente con una suscripción a PS Plus.

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En caso de que no cuente con una suscripción a este servicio, le contamos que los precios para adquirirla son los siguientes, de acuerdo a su ‘tier’:

Essential – 7,99 dólares

Extra – 11,99 dólares

Deluxe – 13,99 dólares

Si cuenta con esta suscripción también podrá disfrutar de otros beneficios como: jugar online a los videojuegos que ya ha adquirido, descuentos en nuevas compras y también acceso a más títulos de manera gratuita.