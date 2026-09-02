Jorge Barón reaccionó al tráiler de GTA 6 y desató risas en redes: quedó sorprendido con lo que vio

El GTA 6 es, sin dudas, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años en el mundo del ‘gaming’. Este título será una nueva entrega que irá después de Grand Theft Auto V, una de las entregas más éxitosas de la historia.

Frente a esto, la expectativa por este gran lanzamiento es total, tal y como se ha demostrado en las últimas semanas a través de las redes sociales.

Hace pocos días se lanzó un nuevo tráiler de este título, y la emoción ha sido total. De hecho, Jorge Barón, una de las grandes figuras del entretenimiento en Colombia reaccionó a este adelanto en sus redes, y desató varias risas.

Jorge Barón reaccionó al tráiler de GTA 6 y desató risas en redes

¿Alguna vez se imagino a Jorge Barón jugando al Grand Theft Auto? Por ahora esto no ha sucedido, pero este famoso colombiano ya tuvo su primer contacto con la saga.

Barón publicó a través de sus redes sociales su reacción directa al último tráiler presentado por parte de este videojuego en Netflix.

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Esta figura colombiana reconoció que el juego muestra un realismo impresionante, y que la calidad del desarrollo es bastante sorprendente por tratarse de un videojuego.

Aun así, Jorge quedó sorprendido con varias de las cosas que vio. Las escenas de tiroteos y atracos lo dejaron bastante perplejo.

“No me gusta mucho” dijo Barón sobre este tipo de acciones, y destacó que, aunque para mayores puede llegar a ser entretenido, considera que no es idóneo para niños o jovenes.

Esta reacción desató varias risas en redes sociales, especialmente por parte de quienes nunca esperaron ver a Jorge Barón con nada relacionado a este videojuego.

¿Cuándo saldrá el GTA VI?

En caso de que usted sea uno de los fanáticos del ‘gaming’ y haya quedado perplejo con lo mostrado por el GTA VI, al igual que Jorge Barón, le recordamos que el gran lanzamiento de este título será el próximo 19 de noviembre de 2026.

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Este título estará imperdible y podrá disfrutarlo desde PlayStation 5 y Xbox Series X o S, plataformas en las que ya puede reservar el título, con vistas a un futuro lanzamiento en PC.