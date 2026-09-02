Revelan nuevo tráiler de la primera temporada de la serie de Harry Potter: imágenes inéditas, fecha de estreno y más

Harry Potter es, indudablemente, una de las sagas más reconocidas en la industria cinematográfica y de literatura. Esta creación de J.K. Rowling ha gozado de gran éxito, tanto en su formato de libros, como en la gran pantalla.

Cada una de las películas de esta saga son historia pura del cine. Esta saga se mantiene en el recuerdo de todos los fanáticos, incluso después de su última película hace más de 10 años.

En este 2026, Harry Potter buscará volver a repetir este éxito, con el gran lanzamiento de la historia en formato de serie, con nuevos actores, grandes detalles imperdibles y más que no puede perderse.

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De hecho, esta serie se ha convertido en noticia luego de que este 2 de septiembre se revelara el tráiler de la primera temporada de la serie.

Revelan tráiler de la primera temporada de nueva serie de Harry Potter

Sin lugar a dudas, el cariño por Harry Potter a nivel internacional es total. Miles de fanáticos se consideran ‘Potterheads’ y han demostrado una gran pasión por este mundo de ficción y magia.

Aunque los libros y las películas de esta saga han llegado a su fin hace varios años, los fanáticos han quedado con ganas de ver más de este universo mágico.

Para cumplir con estas expectativas, HBO lanzará una nueva serie que presentará la misma historia que rompió récords, pero esta vez con mayor nivel de detalle.

Claramente las producciones cinematográficas de esta saga han contado con un éxito inigualable. Sin embargo, varios fanáticos aseguran que en dichas películas faltaron algunos aspectos claves mencionados en los libros.

HBO ha tomado la ambición de llenar estos vacíos con una serie que promete ser más extensa, y más fiel a los libros, con una temporada por cada entrega de la saga.

El mundo de Harry Potter volverá a iniciar con nuevos actores, pero con la misma magia que caracterizó a esta historia que marcó un antes y un después en el cine.

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La primera temporada será correspondiente al libro de ‘La Piedra Filosofal’, y este 2 de septiembre se revelaron imágenes inéditas, con el tráiler de esta parte inicial de la serie.

¿Cuándo se estrena?

La emoción por estas primeras escenas reveladas ha sido total. Muchos fans ya empiezan la cuenta atrás para ver esta serie desde su momento de estreno.

En caso de que usted sea uno de ellos, le contamos que la nueva temporada de esta serie llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026.