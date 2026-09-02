¿Ganará Santa Fe o Millonarios? Este es el favorito en el ‘clásico capitalino’ según casas de apuestas

Millonarios y Santa Fe vivirán un partido imperdible este 2 de septiembre. Ambos equipos capitalinos chocarán en un nuevo clásico, en el que buscarán conseguir 3 puntos que serán claves en la clasificación.

Por un lado, el equipo ‘embajador’ buscará 3 puntos necesarios, tras la destitución de Fabián Bustos, mientras que Santa Fe espera conseguir un triunfo clave para su tabla de posiciones.

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Este partido estará imperdible, y tendrá un desarrollo lleno de igualdad. No obstante, aquí les contamos cual es el favorito para este cotejo, de acuerdo a las casas de apuestas.

Un partido clave para ambos

Sin lugar a dudas, esta edición del clásico capitalino estará imperdible. Por un lado, Millonarios buscará 3 puntos claves para mejorar la imagen mostrada ante Inter de Bogotá.

No obstante, Santa Fe también buscará conseguir una victoria que le permita treparse en la parte alta de la clasificación, donde acumula 6 puntos.

Esta tabla marcha de la siguiente manera HOY 2 de septiembre:

1- América de Cali – 17 puntos

2- Deportes Tolima – 13 puntos

3- Atlético Nacional – 12 puntos

4- Independiente Medellín – 12 puntos

5- Millonarios – 11 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

8- Once Caldas – 9 puntos

9- Águilas Doradas – 9 puntos

10- Deportivo Cali – 8 puntos

11- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

12- Inter de Bogotá – 7 puntos

13- Independiente Santa Fe – 6 puntos

14- Fortaleza – 6 puntos

15- Deportivo Pereira – 5 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos

17- Junior de Barranquilla – 2 puntos

18- Alianza – 2 puntos

19- Boyacá Chicó – 2 puntos

20- Deportivo Pasto – 1 punto

Este encuentro tendrá gran igualdad, y por supuesto, todos los condimentos que siempre han marcado el desarrollo de los clásicos capitalinos durante los últimos semestres.

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¿Ganará Santa Fe o Millonarios?

Claramente, este partido tendrá a dos equipos igualados llenos de gran emoción. Para muchos, al ser un clásico, es un choque de pronóstico reservado, aunque, otros tienen claro su favorito.

De hecho, entre ellos están las casas de apuestas. De acuerdo con varias de ellas, el favorito a llevarse el triunfo es Millonarios, aunque por poca diferencia de distancia respecto a Santa Fe.

Las cuotas para este partido en BetPlay son las siguientes: