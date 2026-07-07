Perrito ‘vidente’ predice el resultado de Colombia vs Suiza y preocupa a muchos: este sería el resultado

Colombia vs Suiza será uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este choque definirá un nuevo puesto en los cuartos de final de este torneo que ha dejado grandes emociones.

La ‘tricolor’ jugará ante este equipo europeo con la ambición de poder igualar su mejor participación en la historia de este torneo. Sin embargo, en frente tendrá un rival de gran merito.

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Al tratarse de un partido tan importante, muchos prefieren guardarse el pronóstico. Sin embargo, un ‘vidente’ se atrevió a dar su resultado, y aquí les contamos de cual se trata.

Perrito ‘vidente’ predice el resultado de Colombia vs Suiza

Colombia vivirá este 7 de julio uno de los partidos más importantes de su historia reciente. La ‘tricolor’ buscará repetir su mejor participación en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para ello deberá vencer a Suiza en los octavos de final, en un partido que tendrá lugar este 7 de julio en Vancouver, Canadá.

Sin dudas, este partido emociona a muchos, y la gran mayoría evita dar su ganador para este partido, al tratarse de una cita imperdible.

Aun así, hubo un ‘vidente’ que si se atrevió a dar su parecer, y se trata del famoso AirCorg. Este es un perrito que se ha hecho viral en redes sociales, gracias a la forma en que logra pronosticar eventos deportivos de gran atención.

Este can dio su parecer en el partido de Colombia, y preocupó a mucho, sobre todo por el desenlace que visualiza para la eliminatoria.

A través de un minijuego de basket, AirCorg aseguró que Suiza vencerá a Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aun así, lo cierto es que todo se definirá en la cancha, y el optimismo de la ‘tricolor’ y de cada uno de sus fanáticos es total, con el objetivo de lograr el pase a los cuartos de final de este torneo.

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El partido está pautado para este 7 de julio, con un cotejo que tendrá su puntapié inicial sobre las 3:00 p.m., cuando el balón empiece a girar desde el césped de Vancouver, Canadá.