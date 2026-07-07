Así puede ver la imagen de una fotomulta en Colombia: link para consultar con cédula o placa

La fotomulta es una de las sanciones más reconocidas dentro del tránsito colombiano. Un manejo de irresponsable de su vehículo puede llegar a ser castigado por las autoridades, especialmente si es captado por una cámara.

En caso de que haya recibido uno de estos castigos, saldar la deuda es uno de los aspectos de mayor importancia, sobre todo para evitar mora.

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Si usted desea saber si tiene fotomultas, o desea ver los detalles de alguna recibida, les contamos que hay una plataforma con la que puede verificarlo rápidamente.

Así puede ver la imagen de una fotomulta en Colombia

Si es propietario de un vehículo en Colombia, es importante que cumpla con ciertas normas y pautas del Código Nacional de Tránsito. Este conjunto de reglas evita accidentes u otros inconvenientes en las carreteras del país.

Faltas como pasar ante un semáforo en rojo, o el irrespeto de las señales de tránsito puede implicar duros castigos, por la posibilidad de causar un accidente en la vía.

Aquellos que incumplen estas pautas para el manejo de sus vehículos pueden llegar a recibir una fotomulta, que implique el pago de una sanción.

En las fotomultas se captura una imagen del momento y el lugar exacto en el que se cometió la falta que implicó la imposición de la multa.

Si recibió una multa, puede verificar de forma exacta la foto y evidencia que la acompaña. Esto puede ser verificado de manera simple, solo con la placa de su vehículo, o su número de cédula.

Esto puede llevarse a cabo en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad. Allí encontrará el apartado de comparendos y multas, incluidos los detalles de la misma. Además, por supuesto, el valor correspondiente a pagar por esta falta.

En caso de que deba pagar alguno de estos castigos puede hacerlo a través de esta misma web. En dicho lugar podrá incluso encontrar las opciones de acuerdos de pago.

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Cabe recordar que, al tener un vehículo, una de las responsabilidades a cumplir es el respeto a las normas, pero también el pago correspondiente de estas sanciones.

Del mismo modo, un pago a tiempo le permitirá evitar mora, o también costos adicionales por esta falta, tanto en Bogotá, como en el resto del país.