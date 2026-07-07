Si Colombia gana HOY, ¿cuándo vuelve a jugar y contra quién? Análisis del próximo partido

Colombia se juega un partido de vital importancia este 7 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ disputará su choque correspondiente a los octavos de final, en un encuentro en el que se medirá a Suiza.

Este partido, sin dudas, será igualado, y requerirá un gran esfuerzo por parte de la ‘tricolor’ para así lograr el pase a los cuartos de final.

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No obstante, si ya quiere pensar en la próxima etapa, aquí les contamos cual sería el rival de Colombia, en caso de vencer a Suiza, y lograr su clasificación.

Si Colombia gana HOY, ¿cuándo vuelve a jugar y contra quién?

La Selección Colombia volverá a los terrenos de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 7 de julio. El equipo ‘tricolor’ confía en lograr un triunfo histórico ante Suiza, y así conseguir su pase a la próxima fase.

Para ello deberá emplearse a fondo, mientras su rival lo estará esperando en la próxima ronda. Esto debido a que las llaves de la Copa Mundial de la FIFA 2026 están totalmente definidas.

En caso de que Colombia logre vencer a Suiza, su próximo partido será ante el ganador de Argentina o Egipto, quienes jugarán en primer turno.

Ambos equipos chocarán este mismo 7 de julio, con un puntapié inicial sobre las 11:00 a.m. Este será en un nuevo cotejo entre dos figuras, como lo son Lionel Messi y Mohamed Salah.

El partido de cuartos de final tendría lugar el próximo sábado 11 de julio, sobre las 8:00 p.m., en la ciudad de Kansas, lugar en el que Colombia ya logró derrotar a Ghana.

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Aun así, por ahora el foco de la ‘tricolor’ se mantiene en Suiza. El equipo colombiano deberá afrontar un choque de titanes, a pesar de la baja de Johan Mazambi para los ‘helvéticos’, uno de sus delanteros más jovenes y desequilibrantes en esta notable competencia.

En caso de que Colombia logre vencer a Suiza, la ‘tricolor’ igualará su mejor participación en la histórica de la Copa Mundial de la FIFA. La última vez que esta ronda fue alcanzada fue en 2014, cuando Colombia cayó eliminada ante Brasil, luego de haber derrotado al combinado de Uruguay en los octavos de final.