Así le fue a Colombia la última vez que enfrentó a Suiza: buenos recuerdos para la ‘tricolor’

Colombia y Suiza juegan uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 7 de julio. Ambos seleccionados juegan por un pase a cuartos de final, en lo que será, sin dudas, uno de los partidos más igualados del torneo.

Los dos combinados llegan en buen estado de forma, por lo que la emoción es total en el campo de juego. El esfuerzo será total, sobre todo para conseguir una victoria histórica.

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Curiosamente, esta no será la primera vez que ambos equipos chocarán en la Copa Mundial de la FIFA, y aquí les contamos cual es el antecedente.

Así le fue a Colombia la última vez que enfrentó a Suiza

Si bien Colombia se ha enfrentado a varios rivales destacados de Europa en el último tiempo, Suiza no ha sido uno de ellos. ‘Helvéticos’ y ‘cafeteros’ solo se han cruzado una vez en la historia, y de hecho fue hace varios años.

Este encuentro data de 1994, en aquella Copa Mundial de la FIFA de 1994, curiosamente también en Estados Unidos.

Para aquel momento ambos equipos chocaron, aunque lo hicieron por la fase de grupos, en un partido en el que Colombia ya llegaba totalmente comprometida en sus posibilidades.

Aun así, la ‘tricolor’ logró un triunfo por 2-0, en el que se impuso gracias a tantos anotado por Hernán ‘Carepa’ Gaviria y Harold Lozano.

Este partido fue una de las victorias imponentes de Colombia ante rivales europeos, en un hito que planea repetir en este 2026, cuando se crucen por octavos de final.

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En este caso el partido no será en Estados Unidos, ya que ambos equipos chocarán en Vancouver, Canadá, con el sueño de lograr un triunfo icónico.

Cabe recordar que Colombia afronta la posibilidad de igualar su mejor participación en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Esta fue alcanzada en 2014, luego de que consiguieran vencer a Uruguay en octavos de final, y así llegar a cuartos.

Por otro lado, Suiza buscará también igualar esta marca conseguida por última vez en 1954, cuando lo hizo por tercera vez.

El encuentro se llevará a cabo este 7 de julio, con un partido que está pautado para dar inicio sobre las 3:00 p.m. de Colombia.