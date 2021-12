Wanda es una de las protagonistas en Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness

Marvel acaba de revelar el primer adelanto de ‘Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness’. Este teaser muestra lo que viene en el universo cinematográfico de Marvel.

La película, que también vino con el poster oficial, se estrenará en los cines el próximo 6 de mayo del 2022. Entre los detalles del adelanto se destaca Wanda a quien el Doctor Strange la busca de ayuda sobre el ‘Multiverso’.

Esta nueva apuesta de Marvel está directamente relacionada con Spider-Man: No Way Home.

Niño que salvó a su hermana del ataque de un perro estuvo en las grabaciones de Spider-Man

Sam Raimi es el director de esta película, llega después de que Scott Derrickson, quien se encargó de la primera entrega, se apartara del proyecto tras tener diferencias con Marvel.

La productora afirma que «el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la gema del tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir cada hechicero de la Tierra, molestando los planes de Strange y provocándole que desate una maldad indescriptible”.