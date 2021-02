¿Spider-Man podría aparecer en WandaVision? Tom Holland habla al respecto

En las últimas semanas los fanáticos de la exitosa serie de Marvel ‘WandaVision’ han estado a la expectativa sobre quién podría ser el actor sorpresa que aparecería en los últimos capítulos de la primera temporada.

Le puede interesar:

Todo comenzó gracias a unas declaraciones de Paul Bettany (Visión), quien afirmó que todavía no han salido todos los actores que hicieron parte de la serie. Por tal motivo, Tom Holland entró como uno de los posibles candidatos nominados por los fanáticos.

“Nunca he trabajado con Paul. Nunca hemos estado juntos en el set, así que podría ser yo“, expresó Holland entre risas, mientras dijo que ‘WandaVision’ era su producción favorita de Marvel.

No obstante, los fanáticos de Spider-Man señalaron que el superhéroe arácnido no podría haber hecho parte de la serie, ya que actualmente está grabando la tercera película del personaje.

“Oh, ¿sabes qué? No tengo un Scooby para quién podría ser, realmente no lo tengo. Y no quiero decirlo en caso de que tenga razón, y la gente piense que lo eché a perder. Porque la gente cree que tengo información privilegiada. Así que tendré que mantener la boca cerrada allí. Tengo una pista de quién podría ser”, puntualizó Holland.

Mire también:

No obstante, esto despierta aún más teorías sobre quién podría aparecer en los últimos tres episodios que quedan para que acabe la temporada, pero será necesario ver la serie para comprobarlo.