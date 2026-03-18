Peaky Blinders se consolidó como una de las mejores series de drama criminal y de época de la última década. La historia se desarrolla en uno de los momentos más complejos e inestables del mundo: la posguerra en 1919. La trama sigue a la familia Shelby, liderada por Tommy el hermano del medio, quien dirige una pandilla familiar de gánsters callejeros en Birmingham y tras su ascenso, logró posicionarse como una de las figuras más influyentes dentro de la clase obrera.

La serie alcanzó un rotundo éxito a nivel global, lo que impulsó su posicionamiento dentro del catálogo de Netflix. Además, su inspiración en hechos reales logró enganchar al público, al punto de que sus seis temporadas no bastaron para darle un cierre esperado a la historia de los Shelby.

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Durante años, crecieron los rumores sobre una película que pudiera cerrar la historia, y finalmente ese proyecto se convirtió en realidad.

¿Cuándo y dónde ver la película de los Peaky Blinders?

La esperada película retoma la historia de Tommy Shelby en plena Segunda Guerra Mundial. En esta nueva etapa, regresa a la ciudad y enfrenta una realidad distinta: ya no ocupa el lugar de poder que tenía. Al mismo tiempo, debe lidiar con el ascenso de su hijo, quien empieza a asumir el liderazgo de la organización que antes controlaba su padre.

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Peaky Blinders: El Hombre Inmortal llegará el 20 de marzo al catálogo de Netflix bajo suscripción. Con una sangre fría heredada, Duque Shelby toma el mando de la ciudad y enfrenta decisiones que podrían cambiar el destino de la familia, incluso si eso implica una traición.

Sin duda, esta película se perfila como una de las más esperadas del año y promete darle un cierre a la altura a una historia que mantuvo a millones de fanáticos alrededor del mundo conectados a la pantalla.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora