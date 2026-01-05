Importante serie predijo ataque de Estados Unidos sobre Venezuela: no es Los Simpson

Desde la madrugada de este 3 de enero de 2026, Venezuela se encuentra en el centro de la atención mundial tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El mandatario venezolano fue sacado del país junto a su esposa, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump, quien lo acusa de narcoterrorismo.

La noticia le está dando la vuelta al mundo y medios nacionales e internacionales han estado informando de forma ininterrumpida el minuto a minuto de lo que ha sido la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En medio de la coyuntura, en redes sociales se ha debatido principalmente sobre la verdadera motivación que llevó a Donald Trump a ordenar la captura del mandatario venezolano y su comparecencia ante la justicia estadounidense.

A partir de este hecho y del discurso pronunciado por el propio jefe de la Casa Blanca, ha surgido la versión de que su interés estaría enfocado en el control del petróleo venezolano, considerando que Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo.

¿Cuál serie predijo el ataque de Estados Unidos a Venezuela?

En el marco de la coyuntura generada por la captura de Nicolás Maduro, se viralizó una serie de Amazon Prime que incluye un episodio dedicado exclusivamente a Venezuela y a su principal recurso energético y económico: el petróleo.

Se trata de ‘Jack Ryan’, una serie que sigue la historia de un analista de la CIA que, tras verse involucrado en operaciones de alto riesgo, participa en misiones destinadas a prevenir atentados contra Estados Unidos y a desarticular planes terroristas a nivel internacional.

Precisamente, en uno de los episodios de la segunda temporada, Jack Ryan aborda el interés internacional en Venezuela debido a su condición de principal proveedor de petróleo y plantea cómo esa disputa podría derivar en un conflicto por el control del país.

“Venezuela está a 30 minutos de alcance de EE.UU. No oirás esto en noticias porque las potencias no quieren. Rusia y China no son la gran amenaza hasta que países como Venezuela dejen la puerta abierta en nuestro patio trasero”, se escucha en una de las partes de la escena.

Esto no es ficción. Jack Ryan mostró hace años lo que hoy estamos viendo entre Maduro, Trump y Venezuela. pic.twitter.com/zrqiLwWGFn — YokerAI (@IATheYoker) January 4, 2026

Como era de esperarse, la escena se viralizó en redes sociales y despertó el interés de muchos usuarios, quienes se preguntan dónde puede verse la serie. Jack Ryan está disponible en Amazon Prime Video y cuenta con cuatro temporadas.