Esta es la película más aterradora nominada a los Oscar que batió récords en taquilla; disponible en HBO+

Los Premios Óscar se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo, un espacio en el que se premia a las mejores producciones, directores y actores por su desempeño en el mundo del entretenimiento. En este tipo de galardones no suele ser común ver películas de terror con tantas nominaciones, ya que la Academia generalmente ignorar este genero. Sin embargo, cuando una cinta logra entrar en la conversación y competir incluso con grandes producciones de acción o superhéroes, es porque realmente tiene una buena propuesta en su trama y a nivel visual.

En los premios de este año, para sorpresa de algunos una película de terror ha logrado llamar la atención de la crítica y del público. La producción se convirtió en una de las más comentadas del año, rompió varios récords en nominaciones y sorprendió a muchos por tratarse de una historia que pertenece al género de horror.

¿Cuál es la película más aterradora nominada a los Oscar?

Se trata de ‘Pecadores’, una película que ha logrado algo poco común: obtener 16 nominaciones al Óscar. Lo que más llama la atención es que no se trata de un drama tradicional ni de una biografía, sino de una historia de vampiros que mezcla terror, tensión y una narrativa mucho más profunda de lo que muchos esperaban.

El impacto de la cinta también se debe a la forma en la que construye su historia. En lugar de centrarse únicamente en los sustos o en las escenas de acción, la película apuesta por desarrollar a sus personajes y construir una atmósfera intensa que atrapa al espectador desde el inicio.

Este enfoque ha permitido que el terror gane un espacio dentro de una premiación donde históricamente ha tenido poca presencia. Por esta razón, muchos consideran que esta producción podría marcar un precedente y abrir la puerta para que más películas de este género reciban reconocimiento en futuras ediciones de los Óscar.

Ahora solo queda esperar si el impacto que generó en los espectadores es el mismo qué en los jurados de La Academia y consolidarse como una de las producciones más premiadas del año.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora