Escucha la nueva canción de Thom Yorke escrita para Peaky Blinders

Thom Yorke, líder de Radiohead, compartió ‘5.17’ su más reciente canción escrita para la sexta temporada de Peaky Blinders.

Desde febrero se sabía que Yorke y su compañero Jonny Greenwood participarían musicalmente en la nueva y última temporada de la serie. Anthony Byrne, director de Peaky Blinders, reveló en una entrevista para NME que estaba interesado en ponerle una «partitura dramática» a la serie ya que «la música siempre ha sido muy importante históricamente».

No es la primera vez que Yorke aporta a la banda sonora de esta producción, anteriormente canciones como ‘You & Whose Army?’ y ‘Pyramid Song’, de Radiohead, aparecieron.

Aunque ‘5.17’ es en solitario, guarda similitudes con las icónicas canciones de Radiohead. Por otro lado, Yorke trabaja en la creación del LP debut de ‘The Smile‘, su banda paralela que ya presentó canciones como ‘You Will Never Work In Television Again’ y ‘The Smoke’.

El proyecto ‘The Smile’, donde también participa Jonny Greenwood, anunció una nueva versión de sus canciones las cuales se podrán escuchar reclamando unos códigos QR que estarán en diferentes tiendas de música alrededor del mundo, Colombia está en la lista.