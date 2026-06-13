Partidos del 13 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Brasil debuta con victoria?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para una nueva jornada llena de emociones este 13 de junio. Esta icónica competencia volverá a reunir a los más talentosos del planeta sobre el terreno de juego, para dar gran espectáculo.

Luego de 2 jornadas de competencia, grandes equipos debutarán en este torneo, y buscarán empezar con pie derecho su camino rumbo al máximo título del mundo del balompié.

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Sin lugar a dudas, esta será una jornada imperdible, sobre todo por el gran debut de Brasil, que se medirá a Marruecos en su primer encuentro. Para que no se pierda ni un detalle de este día a puro fútbol, aquí les tenemos el cronograma de la jornada completa.

Partidos del 13 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Claramente, la Copa Mundial de la FIFA de 2026 el tema central de interés en el mundo del deporte desde el pasado 11 de junio. Esta gran competencia ha dejado grandes emociones desde el pasado 11 de junio.

México y Sudáfrica fueron los encargados de abrir un telón de días que estarán llenos de fútbol de principio a fin.

Este 13 de junio no será la excepción, y de hecho, será la primera vez en el torneo en el que se lleven a cabo 4 partidos en 1 solo día.

El sábado los grupos que verán acción serán el B, el C y el D, con el cierre de sus primeros encuentros. Sin embargo, el choque que, sin lugar a dudas, presentará mayor cantidad de emociones es el debut de Brasil.

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La canarinha chocará ante el combinado de Marruecos en el inicio de su grupo, en un partido que promete gran entretenimiento.

La jornada completa se presenta de la siguiente manera:

13 de junio

– Qatar vs Suiza – 2:00 p.m. – DSports y WinSports

– Brasil vs Marruecos – 5:00 p.m. – DSports, Gol Caracol, Canal RCN y Disney+

– Haiti vs Escocia – 8:00 p.m. – DSports

– Australia vs Turquia – 11:00 p.m. – DSports

Este será el tercer día de Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que aun quedan varios equipos por debutar, quienes esperan pacientemente a poder demostrar lo mejor de su balompié en este escenario internacional, que volverá a coronar a un nuevo rey del balompié.