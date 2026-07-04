Partidos de HOY 4 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; empiezan los octavos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vuelve para brindar una gran cantidad de emoción para los amantes del deporte. Después de una fase brillante e imperdible de dieciseisavos de final, varios equipos han destacado de forma notable, y ya dicen presente en los octavos de final.

Dicha fase dará inicio este mismo 4 de julio, con dos partidos absolutamente imperdibles, y que empezarán a perfilar a los equipos que estarán en los cuartos de final.

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En caso de que quiera seguir al detalle los choques de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí les contamos cuales son los partidos que se darán este día sábado.

Partidos de HOY 4 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido, sin dudas, uno de los mejores torneos de los últimos años. Esta competencia ha dejado gran calidad en la cancha, sumado a la pasión por definiciones que se han dado en momentos agónicos.

Luego de toda la emoción vivida en este torneo en la fase de grupos y en los dieciseisavos de final, les contamos que los clasificados a octavos de final son:

Canadá

Brasil

Paraguay

España

Francia

Marruecos

Suiza

Colombia

Argentina

México

Bélgica

Estados Unidos

Portugal

Egipto

Inglaterra

Noruega

Los encargados de iniciar la función de octavos de final serán Canadá, Marruecos, Paraguay y Francia.

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Los partidos de este próximo 4 de julio son los siguientes:

Canadá vs Marruecos – 12:00 p.m.

Paraguay vs Francia – 4:00 p.m.

Estos partidos se unirán al cierre total de las llaves, que se disputará de la siguiente manera:

Estados Unidos vs Bélgica

Portugal vs España

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Suiza vs Colombia

Egipto vs Argentina

Sin lugar a dudas, los fanáticos del fútbol están ansiosos por conocer el futuro de este torneo al detalle, y sobre todo, a la espera de nuevas sorpresas, tal y como lo han presentado las fases anteriores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su desarrollo de las fases previas.

Estos equipos continuarán su rumbo en el torneo, con el objetivo de llegar a la gran final del próximo 19 de julio, en el que dos selecciones buscarán el máximo trofeo en la historia del fútbol.