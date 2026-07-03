Partidos de HOY 3 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Colombia buscará un cupo en los octavos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 3 de julio con una jornada decisiva en la fase de eliminación directa. La selección de Colombia afrontará uno de los retos más importantes del torneo al buscar una victoria que le permita asegurar su clasificación a los octavos de final y mantener vivo el sueño de conquistar el título.

Además del compromiso de la ‘Tricolor’, el calendario incluye otros atractivos duelos que prometen emociones de principio a fin. Conozca los partidos programados para hoy y los horarios de cada encuentro.

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Partidos HOY 3 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este 3 de julio concluye la fase de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, con los últimos equipos buscando asegurar su clasificación a la siguiente ronda. A partir del sábado 4 de julio, el torneo dará paso a los octavos de final, una instancia en la que cada partido será decisivo y los equipos vencedores quedarán cada vez más cerca de cumplir el sueño de conquistar el trofeo más importante del fútbol mundial.

La jornada comenzará con el duelo entre Australia y Egipto, programado para la 1:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio de Dallas. Ambos equipos buscarán un lugar en los octavos de final en un compromiso que promete intensidad de principio a fin, ya que cualquier error podría costar la eliminación del torneo.

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Más tarde, a las 5:00 p.m., será el turno de Argentina, que se enfrentará a Cabo Verde en el Estadio de Miami. La vigente campeona parte como favorita por la calidad de su plantilla y su experiencia en instancias decisivas, aunque tendrá enfrente a una selección que ha sido una de las revelaciones del campeonato y que intentará dar el golpe para avanzar a la siguiente ronda.

Partido Colombia vs. Ghana

La jornada concluirá con uno de los partidos más esperados del día: Colombia se enfrentará a Ghana a las 8:30 p.m. (hora de Colombia) en el Kansas City Stadium. La ‘Tricolor’ buscará imponer su juego y conseguir un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

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El conjunto colombiano llega con la ilusión de seguir haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque tendrá enfrente a una selección ghanesa que ha demostrado ser un rival competitivo y difícil de superar.