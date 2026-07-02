Técnico de Ghana dirigió la Selección Colombia: ¿en qué año? Fue para unas eliminatorias

La Selección Colombia se medirá a Ghana el próximo 3 de julio, en un partido clave que se jugará para definir un puesto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fase en las que ya varios equipos esperan.

Puntualmente, la ‘tricolor’ deberá superar este escollo ghanés, luego de haber superado una fase de grupos con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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Este será un partido con fuertes condimentos. Sin embargo, hay uno que resalta de forma notable, y es el reencuentro de la ‘tricolor’ con un viejo conocido, como lo es el entrenador de Ghana, aquí les contamos de quien se trata.

¿Quién es el técnico de Ghana?

Ghana, sin lugar a dudas, ha sido uno de los equipos más férreos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo africano superó con éxito una fase con Inglaterra, Panamá y Croacia, con solo 2 goles en contra.

Esta fortaleza defensiva ha sido destacada, sobre todo por tratarse de un equipo que tuvo que cambiar de técnico a pocos días del torneo por mal rendimiento.

A 72 días de esta competencia, Ghana despidió a Otto Addo, luego de una dura derrota ante Alemania en un amistoso previo.

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Ante esto, quien tomó las riendas del equipo africano fue Carlos Queiroz, director técnico portugués, que ha dicho presente en este torneo con Ghana.

Particularmente, este técnico se decanta por un estilo defensivo ante el cual deberá estar preparada Colombia. Sin embargo, lo más llamativo, es que la ‘tricolor’ ya lo conoce, ya que dirigió al equipo en el pasado.

¿Cuándo dirigió a Colombia?

El paso por Queiroz en la Selección Colombia se dio entre 2019 y 2020. El entrenador portugues dirigió 18 encuentros, con un total de 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

Sin dudas, la más dolorosas de las caidas fue el 6 a 1 sufrido ante Ecuador, que provocó su salida del mando de la selección ‘tricolor’.

Ante esta salida, varios fanáticos de la selección ‘cafetera’ se han emocionado por ver nuevamente a Queiroz, aunque esta vez del otro lado de la cancha.

Este gran enfrentamiento tendrá lugar el próximo 3 de julio, con un puntapié inicial desde las 8:30 de Colombia.