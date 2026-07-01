Así se jugarán las llaves de octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026; fechas, horarios y sedes

La Copa Mundial FIFA 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de los octavos de final, una fase en la que ya no hay margen de error y cada partido será una auténtica final. Luego de una emocionante ronda previa, las selecciones clasificadas ya conocen a sus rivales y el camino que deberán recorrer si quieren mantenerse en la lucha por el título.

Estas son las llaves confirmadas, junto con las fechas, horarios y sedes de cada compromiso. Prográmese desde ya y no se pierda de los encuentros que ya tienen a todas las hinchadas con las ilusiones arriba.

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Llaves octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La edición de este 2026 ya encuentra en su fase de eliminación directa, tras una infartante fase de grupos que dejó muchas sorpresas. Ahora, las miradas están puestas sobre las selecciones que se acercan más a la final y obtener la codiciada Copa del Mundo. Así se van a jugar los octavos de final.

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Canadá vs. Marruecos: sábado 4 de julio a las 12:00 p.m. | Estadio Houston, Estados Unidos.

Estadio Houston, Estados Unidos. Paraguay vs. Francia: sábado 4 de julio a las 4:00 p.m. | Estadio Philadelphia, Estados Unidos.

Estadio Philadelphia, Estados Unidos. Brasil vs. Noruega: domingo 5 de julio a las 3:00 p.m. | Estadio Nueva Jersey, Estados Unidos.

Estadio Nueva Jersey, Estados Unidos. Ganador (México vs. Ecuador) vs. Ganador (Inglaterra vs. RD Congo)

Ganador (Portugal vs. Croacia) vs. Ganador (España vs. Austria)

Ganador (Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina) vs. Ganador (Bélgica vs. Senegal)

Ganador (Argentina vs. Cabo Verde) vs. Ganador (Australia vs. Egipto)

Ganador (Suiza vs. Argelia) vs. Ganador (Colombia vs. Ghana)

Se espera conocer a lo largo de los enfrentamientos de los dieciseisavos todas las llavespara los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin duda, los primeros enfrentamientos han dado grandes sorpresas, como la eliminación de Alemania, selección que se posicionaba como la favorita de muchos.