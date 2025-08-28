UEFA Champions League anunció histórico cambio para 2026: no volverá a ser como antes

La UEFA Champions League empieza a prepararse para una nueva edición en su temporada 2025-26. Esta histórica competición presentará nuevamente una contienda entre los mejores clubes del fútbol europeo.

Luego de un año que tuvo como campeón de este torneo al Paris Saint-Germain de Francia, grandes equipos volverán a chocar con el objetivo de llevarse la ‘orejona’.

Sin embargo, desde su previa, la UEFA reveló un importante cambio que tendrá la Champions League en esta temporada del 2025-26.

UEFA Champions League anunció histórico cambio

La UEFA Champions League ha vivido grandes cambios en las últimas temporadas. Este torneo de fútbol europeo ha presentado modificaciones para su formato.

El primero de ellos fue el cambio de la etapa de grupos. Esta pasó a convertirse en una liguilla con formato de todos contra todos.

Esta modificación levantó gran polémica, especialmente por aumentar la cantidad de equipos que compiten en este torneo.

Sin embargo, esto también produjo algunos partidos imperdibles en fases tempranas de esta prestigiosa contienda europea.

Contrario a continuar con este formato, desde la Champions League revelaron un importante cambio para sus fanáticos de 2026, de cara a la gran final de este torneo.

Según reveló la UEFA, ahora la final de la Champions League ya no será a las 2:00 de la tarde en Colombia, sino a las 11:00 de la mañana, un cambio fuera de lo común.

Con esta modificación, la competición busca un horario que sea adecuado para todo el mundo, y que así cada vez más personas disfruten de este histórico partido definitivo.

En el caso del 2026, la final se llevará a cabo en Budapest, en un choque que, sin dudas, reunirá a dos equipos de gran nivel en Europa, en un torneo en el que competirán equipos como: Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Juventus, Bayern Munich, Liverpool, o por supuesto, el campeón defensor, Paris Saint-Germain.

Finalmente, les recordamos que el sorteo de la etapa de liguilla de este torneo tendrá lugar este 28 de agosto.

Hora y dónde ver el sorteo

Este sorteo tendrá lugar a partir de las 11:00 a.m. en Colombia, y en caso de que desee verlo, lo podrá hacer a través de la transmisión oficial de Disney+.