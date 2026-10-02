Partido Colombia vs. Paraguay: ¿A qué hora inicia el segundo amistoso de la fecha FIFA? Lo último

La Selección Colombia vuelve a jugar y esta vez tendrá como rival a la Selección de Paraguay. El equipo de Néstor Lorenzo disputará este viernes su segundo amistoso de la fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en un partido que servirá para probar las nuevas convocatorias y corregir algunos detalles que quedaron pendientes frente a México.

Partido Colombia vs. Paraguay: ¿a qué hora empieza?

El compromiso entre Colombia y Paraguay está programado para las 7:00 p. m., hora colombiana, de este viernes 2 de octubre.

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El encuentro se podrá ver en televisión por Caracol TV y Canal RCN. Para quienes prefieran seguirlo desde el celular o cualquier otro dispositivo, también habrá transmisión gratuita por Ditu y la App Canal RCN.

Colombia quiere mostrar una mejor versión

Más allá del resultado, el partido representa otra oportunidad para que Lorenzo observe a varios jugadores que buscan sumar minutos con la Tricolor. El técnico colombiano también tendrá que encontrar respuestas después de los errores que dejó el encuentro ante México.

“Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”, declaró Lorenzo después de ese compromiso.

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Para esta fecha FIFA, Colombia llegó con varias ausencias importantes. Camilo Vargas, Johan Mojica, Jefferson Lerma y Luis Díaz, entre otros habituales, no hacen parte de la convocatoria. A esto se suma el anuncio de retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Gustavo Alfaro conoce bien a la Selección Colombia

Del otro lado estará Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro. El argentino ya sabe lo que significa enfrentarse a Colombia: en sus dos últimas visitas a Barranquilla por eliminatorias, cuando dirigía a Ecuador y Paraguay, consiguió sumar puntos importantes.

Alfaro, eso sí, destacó el nivel que mostró la Tricolor contra México y espera un partido intenso en Nueva Jersey.

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“Veía el partido de Colombia-México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad”, expresó en rueda de prensa.

“Tenemos otra prueba muy buena con Colombia. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros. No tengo ninguna duda que igual de intenso va a ser el partido de Colombia y Paraguay”, agregó.