¿Qué pasará con el estadio El Campín? Alcaldía anunció capacidad y más detalles del nuevo estadio

Bogotá tendrá un nuevo escenario deportivo a escasos metros de El Campín. El alcalde Mayor fue el encargado de anunciar que el nuevo estadio estará listo en diciembre de 2028. Además, recalcó que la nueva megaobra tuvo algunos cambios con respecto a la planeación inicial.

El primero de ellos tiene que ver con su fase constructiva, la cual estaba planeada para entregarse inicialmente en 2027, ahora se proyecta para 2028. Además, la capacidad pasó de 40.000 a 60.000 asistentes.

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“Pasamos de 46.000 a más de 60.000 espectadores. Esto no tiene ningún costo para la ciudad. Estos tiempos adicionales garantizan que Bogotá tenga el estadio que merece”, afirmó Galán

Así será el nuevo estadio El Campín

El proyecto contempla una extensión de 173.000 metros cuadrados y el nuevo estadio alcanzará los 72 metros de altura. Para sacar adelante esta infraestructura, se estima una inversión privada de $2,04 billones de pesos.

Una de las características que más llama la atención es que el escenario podrá cambiar su configuración dependiendo del evento que se realice. En el caso de los partidos de fútbol, por ejemplo, la distribución permitirá que los aficionados estén más cerca de la cancha y tengan una mejor visual.

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El nuevo estadio también tendrá una cubierta retráctil para proteger la gramilla. A esto se suma la adecuación de la tribuna sur, que estará pensada para recibir conciertos y otros espectáculos.

#Bogotá | El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la ciudad tendrá un nuevo estadio en el 2028 con una capacidad para más de 60.000 personas.



Asimismo, confirmó que tendrá techo retráctil para proteger la grama. https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/ulAUkKLSPe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2026

¿Qué pasará con el actual estadio El Campín?

Mientras se construye el nuevo escenario, el actual El Campín continuará funcionando con normalidad. Los equipos de fútbol de Bogotá y la ciudadanía podrán seguir utilizando sus instalaciones durante el desarrollo de las obras.

La nueva infraestructura quedará ubicada en el costado oriental, en el espacio donde funcionaba el antiguo ‘Campincito’. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán junto a Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

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El estadio actual no será demolido durante la construcción. La intención es que siga recibiendo partidos y eventos hasta que el nuevo recinto entre en funcionamiento. Después de ese momento, comenzará su demolición para dar paso a las demás obras que harán parte del complejo deportivo.

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