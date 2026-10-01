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Lo pusieron a perder: ladrón intentó robar a un extranjero en Bogotá y le salió el tiro por la culata

Imagen de los detenidos // Crédito: Tomado de X @UltimaHoraCR y Policía Metropolitana de Bogotá.

Lo pusieron a perder: ladrón intentó robar a un extranjero en Bogotá y le salió el tiro por la culata

Un intento de robo en Bogotá se hizo sumamente viral, y aquí les contamos la razón por la que este hecho sorprendió a miles.

Andrés Contreras
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Bogotá ha sufrido una importante ola de hechos delictivos en los últimos meses. La capital ha sido atacada por varios hurtos y afectaciones de carácter violento que han afectado a los habitantes de la ciudad en su día a día.

Sin embargo, en las últimas horas un delito en Bogotá se ha hecho viral en redes sociales, a causa de lo insólito que ha resultado. Dos ladrones intentaron robar a un ciudadano extranjero, pero este hecho fue frustrado.

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El ladrón tuvo que pedir ayuda a la policía, luego de haber sido capturado por el esquema de seguridad de la víctima, lo que ha generado varias reacciones en redes.

Ladrón intentó robar a un extranjero en Bogotá y le tocó pedir ayuda

Dos ladrones se han hecho sumamente virales en Bogotá en las últimas horas. Luego de intentar robar a un ciudadano de origen alemán, los delincuentes fueron capturados por el esquema de seguridad de la victima.

Esta captura asustó a uno de los ladrones. De hecho, este acabó por pedir ayuda a las autoridades al grito de “auxilio llamen a la policía”.

Este intento de robo habría sido con intención de robar un reloj y más objetos de valor al ciudadano extranjero. De hecho, la victima resultó herido en este hecho.

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Aun así, no hubo victimas letales en este delito, que acabó con la captura de ambos ladrones, la incautación de un arma traumática, una motocicleta, y varias risas en redes.

Por ahora se desconoce cual es el castigo para estos 2 autores del delito, aunque varios ciudadanos de la ciudad se mantienen atentos a novedades sobre este caso.

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