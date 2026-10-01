Lo pusieron a perder: ladrón intentó robar a un extranjero en Bogotá y le salió el tiro por la culata

Bogotá ha sufrido una importante ola de hechos delictivos en los últimos meses. La capital ha sido atacada por varios hurtos y afectaciones de carácter violento que han afectado a los habitantes de la ciudad en su día a día.

Sin embargo, en las últimas horas un delito en Bogotá se ha hecho viral en redes sociales, a causa de lo insólito que ha resultado. Dos ladrones intentaron robar a un ciudadano extranjero, pero este hecho fue frustrado.

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El ladrón tuvo que pedir ayuda a la policía, luego de haber sido capturado por el esquema de seguridad de la víctima, lo que ha generado varias reacciones en redes.

Ladrón intentó robar a un extranjero en Bogotá y le tocó pedir ayuda

Dos ladrones se han hecho sumamente virales en Bogotá en las últimas horas. Luego de intentar robar a un ciudadano de origen alemán, los delincuentes fueron capturados por el esquema de seguridad de la victima.

Esta captura asustó a uno de los ladrones. De hecho, este acabó por pedir ayuda a las autoridades al grito de “auxilio llamen a la policía”.

#Bogotá | Denuncian un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. El concejal @samirabisambra fue testigo de cómo un ciudadano extranjero quien se opuso a un hurto, recibió un disparo que por fortuna sólo le rozó un brazo, hecho registrado en la calle 100 con carrera 9. Los delincuentes habrían sido aprehendidos por la comunidad y varios escoltas que se encontraban en el punto. La @PolicaBogota confirmó la captura de dos hombres y la incautación de un arma traumática y la motocicleta en la que se movilizaban. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2026

Este intento de robo habría sido con intención de robar un reloj y más objetos de valor al ciudadano extranjero. De hecho, la victima resultó herido en este hecho.

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Aun así, no hubo victimas letales en este delito, que acabó con la captura de ambos ladrones, la incautación de un arma traumática, una motocicleta, y varias risas en redes.

¡Reacción oportuna permite capturar a presuntos delincuentes en #Chapinero! Tras el llamado de la comunidad, la Policía capturó a dos hombres que, al parecer, hurtaron un reloj a ciudadano extranjero. Se recuperó el elemento y se incautaron un arma traumática y una motocicleta. https://t.co/jJBrSM6ZIZ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 30, 2026

Por ahora se desconoce cual es el castigo para estos 2 autores del delito, aunque varios ciudadanos de la ciudad se mantienen atentos a novedades sobre este caso.