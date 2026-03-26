¡Ojo! Si comete estas faltas, podría perder todo el saldo de su tarjeta TuLlave de Transmilenio

Todos los días, cientos de personas en Bogotá usan la tarjeta TuLlave para poder usar el servicio público de la capital; este es el único medio de pago para poder movilizarse en los buses del SITP y Transmilenio. Sin embargo, en caso de que usted haga un mal uso de este elemento, podría perder todo su saldo, sin opción de recuperarlo.

Con el fin de evitar todos estos problemas y que usted siempre pueda guardar el dinero de su saldo sin problema. Le presentamos algunos consejos que puede seguir, con el fin de cumplir con todas las reglas de uso del servicio público y así mantener su tarjeta personalizada sin ningún problema.

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¿En qué casos podría perder todo el saldo de mi tarjeta TuLlave de Transmilenio?

Las autoridades distritales ya en varias oportunidades se han dado cuenta de que algunos usuarios hacen mal uso de esta tarjeta. Por eso, en caso de que se identifique en el sistema que usted es una de las personas que no cumple las normas, podría perder los beneficios de ‘TuLlave’ y hasta perder su saldo.

Uso de la tarjeta para venta de pasajes: Muchas personas usan su tarjeta personalizada con auxilios económicos para poder vender viajes a otros usuarios. Esto está totalmente prohibido, así que en muchos casos no solo le podrían suspender la ‘TuLlave’, eliminando los subsidios y perdiendo el saldo que tenga en el momento en que esta quede desactivada.

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Tarjetas que no están personalizadas: Tenga en cuenta que, en caso de que a usted le roben su tarjeta ‘TuLlave’ y esta no se encuentre personalizada, usted va a perder todo el saldo, teniendo en cuenta que la empresa no ofrece la oportunidad de reintegro de dinero en este tipo de situaciones.

Tarjetas antiguas: El sistema va actualizando las tarjetas, pero en caso de que tenga una de estas que no usa hace dos años sin ser usada, esta podría quedar bloqueada sin previo aviso. Si esto llega a pasar, no se le va a devolver saldo a su nueva tarjeta, sino que deberá hacer todo el proceso de cero para solicitar una nueva.