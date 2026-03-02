O’Higgins vs Tolima Copa Libertadores 2026: Fecha y hora partido ida; Así puede seguirlo en Colombia

O’Higgins y Deportes Tolima se medirán en un choque imperdible por la Copa Libertadores 2026. El ‘pijao’ llega a una instancia clave, con la ambición de convertirse en uno de los clasificados definitivos a la fase de grupos de esta icónica competición.

Luego de superar al Deportivo Táchira, el ‘vinotinto y oro’ deberá superar a un escollo de gran tamaño en el continente, como lo es el O’Higgins de Chile.

Para que no se lo pierda, aquí les contamos todos los detalles de este torneo. Además, por supuesto, de lo que será este partido que marcará el destino de dos equipos que luchan por entrar al trono del balompié en Sudamérica.

Así llegan ambos equipos

Claramente, Deportes Tolima ha sido uno de los equipos más destacados de los últimos años en el fútbol sudamericano. El ‘vinotinto y oro’ ha dado grandes muestras de poderío en el continente.

Esto se ha dado en varias competencias continentales durante los últimos años, donde los tolimenses han generado gran debate, y conseguido triunfos claves.

La Copa Libertadores 2026 no ha sido la excepción. Allí el Deportes Tolima ha llegado a una nueva fase, luego de derrotar a otro equipo de renombre, como lo es el Deportivo Táchira.

En una agónica definición por penales, el ‘pijao’ se llevó la clasificación a una fase 3 que le plantea un duro rival en la acera de enfrente.

Este se trata del O’Higgins de Chile. ‘El Teniente’ como se le conoce a este club llega a esta fase, luego de haberse impuesto de manera notable al Bahía de Brasil, también en tanda de penales.

Luego de superar a estos rivales, colombianos y chilenos se miden con la ambición de conseguir una plaza para este legendario torneo.

Fecha y hora para el partido de ida O’Higgins vs Deportes Tolima

En caso de que desee seguir esta eliminatoria de cerca, les contamos que la primera vuelta se disputará el próximo 4 de marzo, y será en casa de O’Higgins.

Este choque está pautado para llevarse a cabo desde las 7:30 p.m., cuando el balón empiece a rodar para el ‘pijao’ desde Chile. Su transmisión oficial podrá ser sintonizada a través de las señales de ESPN y Disney+.

Por último, les destacamos que la vuelta está pautada para llevarse a cabo el día 11 de marzo.