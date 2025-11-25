Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima: hora y dónde ver EN VIVO la fecha 3 de los cuadrangulares

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima llega para eclipsar la escena del fútbol colombiano. Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar y sacar una gran ventaja en la clasificación de los cuadrangulares.

Sin lugar a dudas, este choque será uno de los que definirá el camino de la Liga BetPlay 2025-II rumbo a la final, especialmente por lo parejos que han sido hasta ahora los cuadrangulares.

Por ello, si no quiere perderse ni una incidencia de este choque, aquí les contamos los detalles de este partido que se vivirá por todo lo alto.

Así va la tabla de los cuadrangulares

Tal y como sucede cada año, los cuadrangulares han sido la fase más atractiva del fútbol colombiano, y uno de los momentos más esperados para los aficionados.

Varios clubes han vuelto a chocar con el objetivo de llevarse la corona del balompié en el país, y de hecho, algunos han comenzado con el pie derecho.

Uno de ellos fue Deportes Tolima, que derrotó a Fortaleza en su primera fecha, pero, tampoco se ha quedado atrás Independiente Santa Fe quien se recuperó en la fecha 2 con 3 puntos ante el mismo rival.

Aun así, ambos equipos no han podido conseguir los 6 puntos. Por un lado, el ‘león’ debutó con derrota ante el Atlético Bucaramanga, mientras que Deportes Tolima dividió puntos en la segunda jornada ante los santandereanos.

Con esto, la tabla de los cuadrangulares se han posicionado de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 4 puntos

2- Atlético Nacional – 4 puntos

3- Independiente Medellín – 1 punto

4- América de Cali – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 4 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

Con este panorama, este partido es uno de los más claves de los cuadrangulares, especialmente por la posibilidad que tiene Santa Fe de lanzarse hacia la parte alta de la clasificación.

Hora y dónde ver EN VIVO el Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Este partido se llevará a cabo este 25 de noviembre, y su puntapié inicial está pautado para las 7:30 p.m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Si desea seguir la transmisión oficial de este partido puede hacerlo a través de la señal de WinSports+, y también con más pasión y menos técnica con el Rock N’ Gol de Radioacktiva.