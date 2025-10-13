Deportivo Cali en semifinales de la Copa Libertadores Femenina: rival, día y horario

El Deportivo Cali volvió a dar una alegría al fútbol femenino en Colombia el pasado 12 de octubre. El equipo ‘azucarero’ consiguió vencer al Sao Paulo en cuartos de final por un marcador de 2-0, lo que selló su paso a semifinales de la Copa Libertadores.

Este club lleno de talento en el balompié femenino confía en traer el trofeo en Colombia, pero, para ello aun deberá superar 2 importantes escollos en su camino.

Para que no se pierda ningún detalle de esta definición, aquí les tenemos cada uno de los pormenores de esta instancia.

Deportivo Cali en semifinales de Copa Libertadores

El Deportivo Cali ha sido uno de los equipos más destacados en el fútbol femenino en Colombia en los últimos años. El equipo caleño ha conseguido varios triunfos claves, incluido el título del balompié local en este 2025.

El éxito nacional del club ha sido notable. Sin embargo, ahora confían en poder llevar esto al plano continental, gracias a la Copa Libertadores.

Para ello deberá hacer un papel más que destacado en la edición 2025 de este torneo, tal y como lo ha logrado hasta el momento.

Luego de ganar su grupo en la primera instancia de este torneo, el Deportivo Cali se ha metido a la etapa eliminatoria, donde ya eliminó a un club de la talla de Sao Paulo de Brasil.

Las ‘azucareras’ demostraron su potencial al quedar primeras de grupo en la fase inicial. Pero también han mantenido el nivel al meterse a semifinales de este torneo.

En esta fase, el Deportivo Cali deberá medirse a un equipo de talla importante en Sudamérica, como lo es Colo-Colo, equipo que llega a esta instancia tras eliminar a Libertad de Paraguay.

Este club chileno también ha demostrado un nivel positivo al ganar su grupo, el cual compartió con Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia.

Día y hora de este partido

Este choque por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina se llevará a cabo el próximo 15 de octubre a las 2:00 p.m.

Por otro lado, el cuadro se completa con Corinthians y Ferroviária, ambos de Brasil, quienes disputarán la otra semifinal, para definir los clasificados a la final de este torneo, pautada para el próximo 18 de octubre.