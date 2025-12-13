Deportes
"¿Otra vez Tolima?" Los mejores memes de la goleada de Junior en la final del FPC

Deportes Tolima // Crédito: Tomado de X @nacional_memes y @ElTolimense1.

Junior de Barranquilla se impuso por 3-0 a Deportes Tolima en la ida de la final del FPC, y muchos empiezan a ver al ‘tiburón’ campeón.

Andrés Contreras

Junior de Barranquilla se enfrentó a Deportes Tolima el pasado 12 de diciembre. El ‘tiburón’ se midió al ‘vinotinto y oro’ en la ida de la final del Fútbol Profesional Colombiano, y el resultado fue sorprendente para los fanáticos.

El equipo barranquillero consiguió una victoria clave como local, con un marcador que fue apabullante gracias a una ventaja de 3-0.

Claramente esto desató una gran cantidad de reacciones, y por supuesto, memes en redes sociales, donde varios fanáticos se burlaron del difícil panorama que tiene el Deportes Tolima.

Los mejores memes de la goleada del Junior a Deportes Tolima

La ida de la final generó una gran cantidad de emociones en el Fútbol Profesional Colombiano. Junior de Barranquilla se impuso de manera notable a Deportes Tolima, y lo deja con un panorama favorable.

El ‘tiburón’ llega con una ventaja de 3-0 a la vuelta, y el ‘vinotinto y oro’ empieza a recordar la final que perdió en diciembre del año pasado ante Atlético Nacional.

Esto claramente generó memes en redes sociales, y aquí les mostramos los mejores:

Por el momento, la estrella se entregará el próximo 16 de diciembre, cuando se juegue la vuelta entre ambos equipos en esta final.

