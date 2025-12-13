“¿Otra vez Tolima?” Los mejores memes de la goleada de Junior en la final del FPC

Junior de Barranquilla se enfrentó a Deportes Tolima el pasado 12 de diciembre. El ‘tiburón’ se midió al ‘vinotinto y oro’ en la ida de la final del Fútbol Profesional Colombiano, y el resultado fue sorprendente para los fanáticos.

El equipo barranquillero consiguió una victoria clave como local, con un marcador que fue apabullante gracias a una ventaja de 3-0.

Claramente esto desató una gran cantidad de reacciones, y por supuesto, memes en redes sociales, donde varios fanáticos se burlaron del difícil panorama que tiene el Deportes Tolima.

Los mejores memes de la goleada del Junior a Deportes Tolima

La ida de la final generó una gran cantidad de emociones en el Fútbol Profesional Colombiano. Junior de Barranquilla se impuso de manera notable a Deportes Tolima, y lo deja con un panorama favorable.

El ‘tiburón’ llega con una ventaja de 3-0 a la vuelta, y el ‘vinotinto y oro’ empieza a recordar la final que perdió en diciembre del año pasado ante Atlético Nacional.

Esto claramente generó memes en redes sociales, y aquí les mostramos los mejores:

ya a estás alturas se volvió tradición navideña q el tolima pierda la final — nico (@forerolas) December 13, 2025

El Junior de Barranquilla jugando contra el Tolima. pic.twitter.com/xkiWWFilyF — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) December 13, 2025

El papá del deportes tolima, como duele ibagué aún pic.twitter.com/PXGY9fY1ib — preciadismo (@lapreciadoneta) December 13, 2025

F Tolima pic.twitter.com/QX1LTyFB0b — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) December 13, 2025

Si Tolima quiere ser campeón, tiene que remontar el 3-0. pic.twitter.com/Y5iNzYgT9a — Gol Garra (@ElGolGarracol) December 13, 2025

el deportes tolima cada vez que juega una final pic.twitter.com/mqc5hWdLfP — andres c martinez 🏠 (@andriu0818) December 13, 2025

Una noche más siendo hincha del Deportes Tolima. pic.twitter.com/eS3vFGTJJ2 — El Tolimense  (@ElTolimense1) December 13, 2025

X: Tolima tiene que empatarle de visita al Junior y ganarle de local



El Junior: pic.twitter.com/uLUGoIM9tN — Aldxir ♣️🇨🇴🇷🇴 (@nohayn0mbre) December 13, 2025

Uno que la está pasando espectacular en la final es Deportes Tolima. 🇨🇴 https://t.co/ePKzDS67Xj pic.twitter.com/7qeaBhOYp0 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) December 13, 2025

Junior vs Tolima en la final del fútbol profesional colombiano: pic.twitter.com/oCmoXrQfbg — Felipe Mejía (@FelipedelDIM) December 13, 2025

Los hinchas del Tolima 🤦‍♀️

pic.twitter.com/YraBtDfu8b — Adriana Martinez (@AdrianaVeterin) December 13, 2025

Junior con Tolima en la final pic.twitter.com/1zeuUN77aL — Jecontento (@ContentJuan) December 13, 2025

Por el momento, la estrella se entregará el próximo 16 de diciembre, cuando se juegue la vuelta entre ambos equipos en esta final.