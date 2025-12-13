“¿Otra vez Tolima?” Los mejores memes de la goleada de Junior en la final del FPC
Junior de Barranquilla se impuso por 3-0 a Deportes Tolima en la ida de la final del FPC, y muchos empiezan a ver al ‘tiburón’ campeón.
Junior de Barranquilla se enfrentó a Deportes Tolima el pasado 12 de diciembre. El ‘tiburón’ se midió al ‘vinotinto y oro’ en la ida de la final del Fútbol Profesional Colombiano, y el resultado fue sorprendente para los fanáticos.
El equipo barranquillero consiguió una victoria clave como local, con un marcador que fue apabullante gracias a una ventaja de 3-0.
Claramente esto desató una gran cantidad de reacciones, y por supuesto, memes en redes sociales, donde varios fanáticos se burlaron del difícil panorama que tiene el Deportes Tolima.
El ‘tiburón’ llega con una ventaja de 3-0 a la vuelta, y el ‘vinotinto y oro’ empieza a recordar la final que perdió en diciembre del año pasado ante Atlético Nacional.
Esto claramente generó memes en redes sociales, y aquí les mostramos los mejores:
ya a estás alturas se volvió tradición navideña q el tolima pierda la final— nico (@forerolas) December 13, 2025
El Junior de Barranquilla jugando contra el Tolima. pic.twitter.com/xkiWWFilyF— Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) December 13, 2025
El papá del deportes tolima, como duele ibagué aún pic.twitter.com/PXGY9fY1ib— preciadismo (@lapreciadoneta) December 13, 2025
F Tolima pic.twitter.com/QX1LTyFB0b— Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) December 13, 2025
Si Tolima quiere ser campeón, tiene que remontar el 3-0. pic.twitter.com/Y5iNzYgT9a— Gol Garra (@ElGolGarracol) December 13, 2025
el deportes tolima cada vez que juega una final pic.twitter.com/mqc5hWdLfP— andres c martinez 🏠 (@andriu0818) December 13, 2025
Una noche más siendo hincha del Deportes Tolima. pic.twitter.com/eS3vFGTJJ2— El Tolimense (@ElTolimense1) December 13, 2025
X: Tolima tiene que empatarle de visita al Junior y ganarle de local— Aldxir ♣️🇨🇴🇷🇴 (@nohayn0mbre) December 13, 2025
El Junior: pic.twitter.com/uLUGoIM9tN
Uno que la está pasando espectacular en la final es Deportes Tolima. 🇨🇴 https://t.co/ePKzDS67Xj pic.twitter.com/7qeaBhOYp0— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) December 13, 2025
Junior vs Tolima en la final del fútbol profesional colombiano: pic.twitter.com/oCmoXrQfbg— Felipe Mejía (@FelipedelDIM) December 13, 2025
Los hinchas del Tolima 🤦♀️— Adriana Martinez (@AdrianaVeterin) December 13, 2025
pic.twitter.com/YraBtDfu8b
Junior con Tolima en la final pic.twitter.com/1zeuUN77aL— Jecontento (@ContentJuan) December 13, 2025
Por el momento, la estrella se entregará el próximo 16 de diciembre, cuando se juegue la vuelta entre ambos equipos en esta final.
