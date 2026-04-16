Dónde estudiar IA en Colombia: Universidades en el país con pregrados y facultades especializadas

La expansión de la Inteligencia Artificial redefine el mercado laboral y acelera la transformación tecnológica en todos los sectores. Colombia no se queda atrás. Varias universidades han actualizado su portafolio académico para responder a la creciente demanda de profesionales capaces de diseñar algoritmos, automatizar procesos y liderar proyectos de innovación.

Maestrias en Inteligencia Artificial

Quienes buscan formación avanzada encuentran en las maestrías una ruta sólida. La Universidad de La Sabana impulsa un programa que combina rigor técnico con enfoque ético, abordando desde modelos complejos hasta gobernanza de datos con su Maestría en Inteligencia Artificial.

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Por su parte, la Universidad Sergio Arboleda desarrolla líneas de investigación en procesamiento de lenguaje natural, visión por computador e ingeniería de software inteligente, áreas clave en el ecosistema digital actual.

Facultades especializadas en Inteligencia Artificial

Para profesionales que ya trabajan y necesitan actualizarse rápidamente, las especializaciones ofrecen una alternativa efectiva. La Pontificia Universidad Javeriana apuesta por una formación virtual orientada a la aplicación empresarial de la IA.

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La Universidad de Cundinamarca prioriza el desarrollo técnico en machine learning, mientras que la Universidad Católica de Colombia introduce un enfoque diferencial al integrar inteligencia artificial con derecho digital, abordando temas regulatorios y éticos.

En el ámbito investigativo, la Universidad Nacional de Colombia, especialmente desde su sede en Medellín, fortalece la formación cuantitativa con programas especializados.

Pregrados en Inteligencia Artificial

El punto de partida para muchos estudiantes se encuentra en los pregrados. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito lidera esta tendencia con Ingeniería de Inteligencia Artificial, una carrera que integra robótica, cálculo avanzado y desarrollo de sistemas autónomos.

A su vez, la Universidad Sergio Arboleda ofrece Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, un programa que articula fundamentos clásicos como algoritmos y estructuras de datos con tecnologías emergentes como deep learning e IA generativa.

El auge de estos programas refleja un cambio estructural en la educación superior. Universidades colombianas ya no solo forman ingenieros de sistemas tradicionales, ahora construyen perfiles especializados capaces de competir en un entorno global dominado por datos y automatización.

Estudiar inteligencia artificial en Colombia ya no representa una apuesta a futuro, sino una decisión alineada con el presente. Desde carreras profesionales hasta posgrados de alta especialización, el país consolida una oferta académica que responde a las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial y abre oportunidades en sectores como tecnología, finanzas, salud y entretenimiento digital.