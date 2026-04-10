3 plataformas virtuales que ofrecen curso de programación gratis y certificados: Platzi en la lista

Cada vez son más las personas que quieren enriquecer sus hojas de vida aprendiendo nuevas cosas que les permitan ingresar al mercado laboral. Desde hace algunos años, los profesionales en carreras como programación, sistemas y nuevas tecnologías han podido encontrar un empleo gracias a que están al tanto de toda la forma en la que avanza todo este entorno.

Por eso le enseñamos la forma más rápida en la que puede estudiar programación completamente GRATIS en casa. Todo esto, mediante cursos cortos virtuales, en donde va a poder adquirir nuevos conocimientos sobre diferentes temas que están en tendencia.

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Tres plataformas virtuales para estudiar programación GRATIS

SoloLearn: Es una de las nuevas plataformas educativas que ofrece una gran cantidad de cursos de programación, desde los conceptos básicos hasta algo un poco más profesional. Todo esto mediante lecciones cortas y en algunos casos con material interactivo, con el fin de aprender un poco más sobre todo este tema, en especial en Python, JavaScript, SQL, entre otros.

SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje ofrece todo tipo de cursos relacionados con programación; muchos de ellos duran tan solo 48 horas, así que se pueden hacer en casa sin ningún problema. Lo más importante, todos son en español y, al finalizar, se presenta un examen para poder emitir el certificado de estudio.

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FreeCodeCamp: Esta es una de las plataformas más populares entre los estudiantes de programación; no importa si no tiene conocimientos previos, pues allí le enseñan desde lo más básico hasta algo un poco más especializado. Tiene más de 8000 lesiones en línea, haciendo énfasis en HTML, CSS, JavaScript, Python, entre otros.

En el caso de Platzi, durante algunos días especiales del año, ponen a disposición de todos los usuarios su contenido de cursos en diferentes áreas completamente GRATIS. Pero no se conocen cuáles serían las fechas exactas en las que se podría realizar este evento en el 2026.