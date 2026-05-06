Todos los días las personas buscan nuevas alternativas para poder aprender, ampliar sus conocimientos y así alimentar un poco más su hoja de vida. En esta oportunidad, dieron a conocer la nueva plataforma que tiene diplomados 100% GRATIS que pueden hacer las personas sin problema desde casa.

Pero no solo eso, sino que la plataforma también tiene varios cursos relacionados con múltiples temas que le permitirán ampliar sus conocimientos sin problema, aprendiendo a su ritmo desde casa. Cuentan con certificación incluida sin costo y hay varias opciones tanto de cursos como de diplomados para que pueda elegir la que más se acomode a sus proyectos.

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¿Cómo inscribirme a los diplomados GRATIS?

Según se dio a conocer en la página web del Politécnico de Suramérica, todas las personas mayores de edad, profesionales o estudiantes que quieran aprender un poco más sobre diversos temas, podrán inscribirse en esta convocatoria. Sin embargo, debe tener en cuenta que en algunos casos va a necesitar tener conocimientos previos en algunos temas, teniendo en cuenta el plan de estudios de cada uno de los diplomados.

Actualmente, el centro educativo cuenta con diplomados GRATIS de marketing digital y estrategia comercial; liderazgo y gestión de talento; seguridad informática; finanzas básicas y emprendimientos, entre otros. Cada uno de ellos tiene múltiples módulos, lo cual ayudará a que todo el proceso de aprendizaje sea más rápido y se pueda realizar al ritmo del estudiante.

Paso a paso para la inscripción

Ingrese a la plataforma web de Polisura

Revise los cursos y diplomados que se encuentran disponibles en la parte inferior

Elija el programa que quiere realizar y verifique si este hace parte de la oferta gratuita

Regístrese en línea y empiece su programa educativo

Usted podrá tomar las clases en el momento que lo decida y los módulos se van a ir habilitando según la forma en la que lleve el programa, como las horas de estudio que dedique. Al finalizar, si aprobó todo el proceso de formación, le van a habilitar la certificación GRATIS que podrá descargar por medio de la página web de la plataforma.