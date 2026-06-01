Colombia vs Costa Rica: hora y dónde ver HOY en vivo la despedida de la ‘Sele’ en Bogotá

Colombia vs Costa Rica será uno de los partidos más emocionantes de este 1 de junio. El equipo ‘tricolor’ se prepara para empezar su participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026, y lo hará con este último amistoso frente a su hinchada.

El equipo ‘tricolor’ se despide desde Bogotá, en un amistoso en el que confía demostrar todo su potencial, y su candidatura como posible equipo protagonista del Mundial de 2026.

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En caso de que usted quiera apoyar a los ‘cafeteros’ en lo que será su último choque en Colombia antes de la Copa del Mundo, aquí les contamos todos los detalles de lo que será este encuentro.

Así llegan Colombia y Costa Rica

Sin lugar a dudas, Colombia está claramente emocionada por lo que será su participación en el Mundial de 2026. Luego de su ausencia en 2022, el ‘tricolor’ sueña plenamente con volver a demostrar su talento deportivo.

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Figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias son protagonistas en una convocatoria para el torneo que está dispuesta de la siguiente manera:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield.

Camilo Vargas – Atlas.

David Ospina – Atlético Nacional.

Daniel Muñoz – Crystal Palace.

Davinson Sánchez – Galatasaray.

Jhon Lucumí – Bologna.

Johan Mojica – Mallorca.

Deiver Machado – Nantes.

Willer Ditta – Cruz Azul.

Santiago Arias – Independiente de Avellaneda.

Yerry Mina – Cagliari.

Gustavo Puerta – Racing de Santander.

James Rodríguez – Minnesota United.

Jefferson Lerma – Crystal Palace.

Jhon Arias – Palmeiras.

Jaminton Campaz – Rosario Central.

Jorge Carrascal – Flamengo.

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense.

Juanfer Quintero – River Plate.

Kevin Castaño – River Plate.

Richard Ríos – Benfica.

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama.

Jhon Córdoba – Krasnodar.

Luis Díaz – Bayern Múnich.

Luis Suárez – Sporting CP.

Juan Camilo Hernández – Real Betis

La ‘tricolor’ llega a este torneo después de una participación aceptable en las Eliminatorias Conmebol, y un grupo en el que se preparan para medirse a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Por otro lado, Costa Rica falló en su objetivo de llegar al Mundial de 2026. Los ‘ticos’ no pudieron clasificar, a este torneo, pero empiezan su preparación para 2030 con estos amistosos.

Hora y dónde ver EN VIVO

Si no quiere perderse ni un detalle de este encuentro, les contamos que está pautado para este lunes 1 de mayo desde el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 6:00 p.m.

La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN y con el Rock N’ Gol de AS y Radioacktiva.