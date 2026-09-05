Linkin Park rompe legendario récord por primera vez en la historia del metal: superó a Metallica y más bandas

LInkin Park es, sin lugar a dudas, uno de los grupos más grandes en la historia del nu metal y la música en general. Esta banda ha enamorado a miles de personas, gracias a su forma de explorar la potencia y la emoción con sonidos brillantes.

Los liderados por Mike Shinoda han sido capaces de transmitir una cantidad brillante de emoción a través de sus presentaciones alrededor del mundo, donde el sonido ha sido primordial.

Varios de los éxitos de esta banda han sido escuchados por todo el mundo de manera enorme, gracias a miles de fanáticos quienes los consideran parte primordial de la industrial.

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De hecho, gracias a este apoyo por parte de sus fanáticos, Linkin Park logró romper un récord brillante por encima de todo el metal, incluso de bandas legendarias como Metallica.

Linkin Park rompe histórico récord por primera vez en la historia del metal

Linkin Park posee una trayectoria brillante. Desde sus inicios con Chester Bennington este grupo ha transmitido emoción, potencia y una capacidad gigante para lograr estremecer a sus fanáticos.

Luego del lamentable fallecimiento de este artista, la banda tomó una pausa que parecía un retiro definitivo, aunque su gran regreso ocurrió en el 2024.

Contra todo pronóstico la banda volvió con una nueva era. Esta vez lo ha hecho con la voz de Emily Armstrong como elemento principal de un estilo que se asemeja a sus inicios estridentes.

El éxito de este regreso ha sido indudable. De hecho, Linkin Park logró romper un importante récord que la ha posicionado en la cima del metal, incluso por encima de bandas históricas como Metallica.

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Linkin Park ha conseguido que sus éxitos sean escuchados por un promedio de 56 millones de oyentes mensuales en Spotify. Esto la convierte en la agrupación más reproducida de todo el metal en la actualidad.

Superó a Metallica

Este registro lo ha logrado sostener por varios meses. De hecho, esta cifra es líder con varios escalones de diferencia sobre el segundo lugar que es ocupado por Metallica con 32 millones de oyentes mensuales.

Dicha cifra ha sido alcanzada gracias a canciones históricas, con un notable brillo por parte de ‘In The End’, con más de 3 billones de reproducciones en totalidad.

Es la primera vez en su carrera que Linkin Park logra este liderato y lo sostiene por varios meses desde su regreso.

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