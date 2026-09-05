Hora y dónde ver en VIVO el amistoso Atlético Nacional vs. América de Cali HOY desde Miami

Los equipos del fútbol profesional colombiano se han unido con el fin de poder ayudar a todas las personas que se vieron afectadas por el terremoto en Colombia que ocurrió en el pasado mes de agosto. Sin duda, este fue un momento que marcó a todo el país y, desde entonces, cientos de ciudadanos se han unido para ayudar a quienes lo perdieron todo en medio de esta compleja tragedia.

Por eso, Atlético Nacional y el América de Cali se van a enfrentar en esta oportunidad en Miami con el fin de reunir fondos que serán destinados a ayudar a quienes no tienen nada después del terremoto. Así lo anunciaron en días pasados, cuando los dos clubs aseguraron que iban a viajar hasta Miami con el fin de poder jugar en un lugar donde tienen varios hinchas y así poder recaudar dinero para los afectados.

Leer más: ¿Cuál será el primer partido de Alberto Gamero al mando de Millonarios? Faltan días

Hora y dónde ver en VIVO HOY el amistoso Atlético Nacional vs. América de Cali en Miami

Hace unas horas los dos clubes viajaron al territorio norteamericano con el fin de poder entrenar antes del encuentro definitivo. Según han revelado los clubs en sus redes sociales, todo está listo y este será un encuentro amistoso en donde todo el dinero va a ir directamente a quienes lo necesitan en medio de la emergencia.

El encuentro deportivo se va a desarrollar HOY sábado cinco de septiembre del 2026 en el Fort Lauderdale de Miami en Estados Unidos a las 6:30 p. m. El encuentro deportivo tendrá transmisión en VIVO por medio de Disney+ en el plan de suscripción paga en el canal de ESPN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América de Cali (@americadecali)

Seguir leyendo: Así van los octavos de final de la Copa Betplay DIMAYOR 2026: Programación, único clasificado y más

Este encuentro será una de las máximas pruebas para los dos equipos, esto teniendo en cuenta que siguen jugando en La Liga BetPlay con total normalidad. Sin embargo, los clubs no quisieron dejar de jugar este partido con el fin de recoger dinero para quienes más lo necesitan.