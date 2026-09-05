‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ llega a HBO Max: esta es la fecha de estreno

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ se ha convertido en una de las producciones más atractivas y brillantes de los últimos años en la industria del anime. Este tipo de entretenimiento han crecido de forma notable en popularidad.

Parte de este incremento en visibilidad ha sido gracias a producciones de la talla de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’. El cariño hacia la historia de Tanjiro ha sido total a nivel internacional.

De hecho, esta trama de forma concreta ha demostrado un cariño notable, sobre todo con su llegada a la gran pantalla. Esta serie particular ha llegado a los cines, gracias a su ‘Castillo Infinito’.

Más noticias: Esta es la fecha oficial del estreno de ‘Demon Slayer’ en formato físico; será una edición especial

Dicho fragmento de la serie ha generado una cantidad enorme de interés, sobre todo para miles de fanáticos alrededor del mundo. En caso de que usted sea uno de los amantes de esta producción, pero no haya visto esta película, le contamos que pronto llegará a HBO Max.

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ llega a HBO Max

Para nadie es un secreto que ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha contado con una cantidad enorme de emoción por parte de los fanáticos. Miles de personas han disfrutado de este anime en el último tiempo.

De forma particular, esta entrega ha resaltado de forma notable, sobre todo con su crecimiento mundial. Este anime ha crecido de forma icónica.

Sin embargo, la popularidad ha sido incluso más destacado desde el lanzamiento de la primera parte del ‘Castillo Infinito’ a través de los cines.

Esta película rompió récords en la gran pantalla, y volverá a buscar este éxito con su aparición en el ‘streaming’. Hace pocas semanas esta producción llegó a Crunchyroll.

No obstante, si usted no cuenta con este servicio de ‘streaming’, le contamos que llegará próximamente a otra plataforma, como es el caso de HBO Max.

Más noticias: ¿Cuándo saldrán las nuevas películas de ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-‘ luego del arco del Castillo Infinito?

Este servicio de ‘streaming’ contará con este gran anime en su catálogo de producciones, y lo hará a partir del final de este mes de septiembre.

La llegada oficial de esta película será el próximo 29 de septiembre, con un estreno que estará imperdible a nivel internacional.

Cabe aclarar que para poder ver esta película deberá tener una suscripción a este servicio que le permita acceso al catálogo.