¡Nuevos cupos abiertos en AvanzaTEC! Inscríbase GRATIS en los cursos de tecnología

Aprender un poco más sobre tecnología se convirtió en una necesidad de cientos de personas en el país, quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales y conocer un poco más sobre diferentes temas. Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia ha dado a conocer todos los cursos GRATIS que tienen disponibles para el mes de mayo.

Desde el programa ‘AvanzaTEC’ quieren poder ampliar su oferta académica para llegar a cientos de personas de todo el país que quieran aprender un poco más sobre este tema. Además, estos programas son 100% virtuales, así que los pueden hacer desde cualquier lugar en donde tengan conexión a internet.

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¿Cómo inscribirse a los cursos GRATIS de MinTIC?

El pasado cinco de mayo del 2026 se dio inicio a la nueva etapa de inscripciones a estos cursos, que en esta oportunidad van hasta el cuatro de junio del mismo año. Allí, los interesados podrán aprender un poco más sobre diferentes temas relacionados con tecnología, IA, ciberseguridad, entre otros.

Recuerde que todo el proceso de inscripción es 100% virtual, así que solo debe seguir estos pasos y elegir el curso que más se acomode a sus gustos.

Ingrese a la página web www.avanzatec.goc.co Elija el curso de su elección Revise los horarios de las clases en VIVO para confirmar si cuenta con la disponibilidad Recuerde que tiene hasta el 15 de julio para terminar el curso virtual De clic en el botón ‘Inscribirse’ Allí se va a desplegar un formulario en donde deberá poner sus datos personales: nombre, apellidos, cédula, edad, nivel educativo, entre otros. Da clic en enviar y espera todos los links para acceder al curso por medio de su correo electrónico.

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Tenga en cuenta que muchos cursos tienen cupos limitados, es decir, que debe apresurarse a hacer la inscripción en caso de que quiera aplicar. Además, gran parte de los programas tienen una duración aproximada de ocho horas entre sesiones grabadas y otras en vivo.

Dentro de los cursos que están disponibles podrá encontrar: