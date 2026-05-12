¡Nuevos cupos abiertos en AvanzaTEC! Inscríbase GRATIS en los cursos de tecnología
Así puede acceder a los cursos sobre tecnología, IA y datos que tiene disponible MinTIC en la plataforma AvanzaTEC.
Así puede acceder a los cursos sobre tecnología, IA y datos que tiene disponible MinTIC en la plataforma AvanzaTEC.
Aprender un poco más sobre tecnología se convirtió en una necesidad de cientos de personas en el país, quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales y conocer un poco más sobre diferentes temas. Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia ha dado a conocer todos los cursos GRATIS que tienen disponibles para el mes de mayo.
Desde el programa ‘AvanzaTEC’ quieren poder ampliar su oferta académica para llegar a cientos de personas de todo el país que quieran aprender un poco más sobre este tema. Además, estos programas son 100% virtuales, así que los pueden hacer desde cualquier lugar en donde tengan conexión a internet.
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El pasado cinco de mayo del 2026 se dio inicio a la nueva etapa de inscripciones a estos cursos, que en esta oportunidad van hasta el cuatro de junio del mismo año. Allí, los interesados podrán aprender un poco más sobre diferentes temas relacionados con tecnología, IA, ciberseguridad, entre otros.
Recuerde que todo el proceso de inscripción es 100% virtual, así que solo debe seguir estos pasos y elegir el curso que más se acomode a sus gustos.
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Tenga en cuenta que muchos cursos tienen cupos limitados, es decir, que debe apresurarse a hacer la inscripción en caso de que quiera aplicar. Además, gran parte de los programas tienen una duración aproximada de ocho horas entre sesiones grabadas y otras en vivo.