Las canciones que marcaron el inicio de la gira de Metallica en Europa; recordaron sus mejores años

Metallica sigue haciendo historia, pero no solo por sus canciones que, pese a los años, siguen más activas que nunca, sino también por todo lo que hay detrás de cada uno de sus shows. Hace unos días, se dio inicio a la gira de la agrupación por Europa, en donde llegaron a varios de los escenarios más importantes para sorprender a todos con un show que nadie se esperaba ver en VIVO en pleno 2026.

El pasado nueve de mayo del 2026 vivió el primer concierto de la banda después de varios años lejos de los grandes escenarios. Su primera presentación se dio en el Estadio Olímpico de Atenas, Grecia, en donde cantaron en total 16 canciones que marcaron toda su historia, recordando así los mejores años que han tenido desde que están juntos.

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VIDEO: Así fue el regreso de Metallica a los escenarios en Grecia

Fue una noche inolvidable, así lo describen todos los asistentes a este evento que pudieron disfrutar en vivo de varios de los éxitos más importantes de la banda a lo largo de las 16 canciones. Es relevante mencionar que Grecia no era parte de los países que Metallica iba a visitar durante su gira, así que era una presentación completamente diferente en donde iban a tocar varios de sus éxitos más importantes sin ninguna restricción.

Fue así como Master of Puppets y Enter Sandman, dos de las canciones más significativas de los artistas, sonaron de forma consecutiva para así cerrar este show por todo lo alto. Sin duda, esto emocionó a todos los presentes, quienes no podían esperar por ver todo lo que sería el gran cierre del evento.

Cantaron varias de sus canciones que salieron en 1991 con su álbum ‘The Black’, que se convirtió en uno de los discos no solo con mayor número de reproducciones, sino que también uno de los más vendidos a lo largo de su carrera. Después pasaron a Ride the Lightning, su disco de 1994 que también tuvo una gran acogida por parte de sus seguidores, formando así un recorrido por todo lo que ha sido la historia de la banda.

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Fueron en total 16 canciones a lo largo de la noche en donde cantaron las siguientes canciones en ese orden:

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

King Nothing

Lux Eterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle

Fade to Black

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman

Aún no hay muchas pistas sobre lo que serán sus siguientes shows, pero sin duda este concierto de Metallica emociona a todos sus fans, quienes ya cuentan los días para verlos en vivo en los diferentes países de su gira.