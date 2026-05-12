Joachim Klement revela su predicción del campeón del Mundial 2026 tras acertar tres veces

El economista alemán Joachim Klement, actual jefe de estrategia en la firma Panmure Liberum, vuelve a ocupar titulares internacionales tras divulgar su más reciente proyección sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su perfil combina análisis macroeconómico con modelos estadísticos aplicados al deporte, una mezcla poco convencional que ha ganado notoriedad en los últimos años dentro del periodismo deportivo y financiero.

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Klement acumula más de dos décadas de experiencia en el sector de las inversiones. A lo largo de su trayectoria profesional trabajó como director de Estrategia de Renta Variable y responsable de Asignación de Activos en una entidad privada suiza. También lideró equipos de inversión dirigidos a family offices e inversores institucionales, además de ocupar cargos en investigación dentro de firmas especializadas en mercados financieros.

Su formación académica respalda su enfoque analítico. El economista se graduó en Matemáticas en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zürich) y completó un máster en Economía en la Universidad de Hagen. Además, publicó libros como “7 errores que todo inversor comete” y “Geoeconomía: La interacción entre geopolítica, economía e inversiones”, donde explora la relación entre mercados y factores globales.

El reconocimiento mediático de Klement creció gracias a sus predicciones futbolísticas. En el Mundial de Brasil 2014 anticipó el título de Alemania, en Rusia 2018 apostó por Francia y en Catar 2022 señaló a Argentina como campeona. En los tres casos acertó, lo que reforzó el interés en su método basado en probabilidades estadísticas y modelos económicos aplicados al deporte.

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¿Quién podría ganar el Mundial 2026, según Joachim Klement?

De cara al Mundial de la FIFA 2026, el analista proyecta un escenario sorprendente: Países Bajos levantará el trofeo tras vencer a Portugal en la final. Además, prevé que la selección de Colombia avanzará hasta la fase de 32 equipos, donde quedará eliminada ante Croacia. Según su análisis, el conjunto cafetero superará la fase de grupos pero no logrará avanzar en los cruces directos.

Sobre el impacto de sus pronósticos, el propio Klement explicó su experiencia en su blog personal:

“Cada cuatro años escribo una nota que tiene muchos más lectores que cualquier otra cosa que publico. Todo empezó hace 12 años cuando utilicé un modelo económico para pronosticar el ganador de la Copa del Mundo en Brasil. Pensé que se convertiría en un ejercicio para mostrar la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cualquier cosa con un modelo, incluso si en realidad es un resultado aleatorio”, escribió Joachim Klement en su blog.

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También añadió: “Y luego lo hice bien. Y nuevamente en 2018. Y por tercera vez en 2022. Después de acertar tres veces seguidas, durante los últimos cuatro años me han inundado solicitudes para pronosticar la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Rugby, etc. Y de alguna manera, lo que pretendía mostrar, que se puede confiar en los modelos económicos, está empezando a mostrar por qué los gestores de fondos han estado obteniendo mejores resultados durante un tiempo y de repente se convierten en “gestores estrella”, incluso si su logro se debe casi exclusivamente a la suerte y no a la habilidad. Así que aquí está, muy irónico. Por petición popular, mis previsiones para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, agregó.