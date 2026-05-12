Así va la Copa BetPlay tras victoria de Millonarios ante Llaneros; salvó el invicto

La victoria volvió a darle aire a Millonarios FC en un momento cargado de presión deportiva. El conjunto azul derrotó 1-0 a Llaneros FC en el estadio de Techo y consiguió un resultado clave para mantenerse con vida en la fase de grupos de la Copa BetPlay, torneo que ahora concentra gran parte de las expectativas del club tras su salida anticipada de la Liga y la necesidad de recuperar credibilidad ante su afición.

El compromiso, correspondiente a la segunda jornada del Grupo B, parecía encaminado hacia un empate sin emociones. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los últimos minutos y el cuadro visitante comenzaba a ilusionarse con rescatar un punto en Bogotá, apareció la conexión argentina que destrabó el encuentro.

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Rodrigo “Tucu” Contreras sorprendió a toda la defensa con una asistencia filtrada y dejó solo a Leonardo Castro, quien definió con serenidad para vencer al arquero rival y provocar la celebración de los hinchas embajadores.

La anotación generó de inmediato reclamos por parte de los jugadores de Llaneros, convencidos de que el delantero azul había partido en fuera de lugar. Aun así, las repeticiones confirmaron que Castro estaba habilitado y que el tanto subía legítimamente al marcador. El delantero, además, volvió a convertirse en pieza determinante para un equipo que necesitaba una reacción urgente después de semanas marcadas por las dudas y los cuestionamientos.

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Millonarios eligió el estadio de Techo, en el suroccidente de Bogotá, como sede para afrontar este compromiso frente al club de Villavicencio. Ambos equipos llegaron al torneo tras quedar eliminados en la fase del todos contra todos de la Liga colombiana, situación que los obligó a disputar esta etapa especial de la Copa BetPlay junto a otros clubes que tampoco avanzaron en el Torneo BetPlay de la Primera B.

Con estos tres puntos, el conjunto capitalino escaló al segundo lugar del Grupo B y quedó muy cerca del liderato, actualmente en manos de Llaneros por diferencia de gol. El triunfo tomó todavía más valor porque un empate habría complicado seriamente las aspiraciones del equipo dirigido por el cuerpo técnico azul en la lucha por avanzar de ronda.

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🔵🤩 ¡Gol de Millonarios! ¡Leo Castro acompañó la jugada y rompió el empate contra Llaneros!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/ew8Yqf55Xo — Win Sports (@WinSportsTV) May 12, 2026

La Copa BetPlay reúne a 20 equipos distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia donde se sumarán los equipos clasificados a los cuadrangulares de Liga y a las finales del Torneo BetPlay. En ese contexto, Millonarios entiende que no tiene margen de error y que este campeonato representa una oportunidad decisiva para salvar la temporada.

Así va la tabla en la Copa Betplay tras la segunda fecha