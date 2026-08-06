¿No vienen a Colombia? Foo Fighters revela fechas de gira por Sudamérica en 2027

Foo Fighters confirmó su regreso a Sudamérica en 2027 como parte de su gira ‘Take Cover Tour’. El anuncio que venían esperando millones de fans desde hace semanas dejó un sabor amargo para los seguidores de la banda liderada por Dave Grohl en Colombia, pues no vendrán al país en esta ocasión

Apenas unos meses más tarde de haber lanzado su duodécimo álbum de estudio y de recientemente haber empezado su gira en Toronto, Canadá La banda estadounidense dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram que tendrá paradas en Sudamérica el próximo año.

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La banda reveló que tendrá 4 fechas en febrero en 4 países de Sudamérica. Entre ellos se encuentran: Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Por el momento se desconoce si la agrupación tenga más fechas o expanda su calendario a más lugares de la región.

Cabe destacar que, tras unos años inactivos por la muerte de su baterista Taylor Hawkins, la agrupación ha ido progresivamente reincoporandose a los escenarios e incluso está de vuelta con música nueva. Claro que regreso a Sudamérica en 2027 marca un antes y un después en su nueva conformación como banda.

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¿Cuándo fue la última vez que Foo Fighters vino a Colombia?

La última vez que la banda estadounidense pasó por Colombia fue en marzo de 2022, la parada era por su presentación en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, programada para el 25 de marzo. No obstante, ese show nunca se dio y la primera jornada del festival se vio enlutada por la repentina muerte de Taylor Hawkins en un hotel de la capital colombiana.

Sobre la diez de la noche, mientras miles de fanáticos se agrupaban para ver a Foo Fighters, el escenario donde estaba proyectado que Dave Grohl y su banda saliera a tocar sus mejores temas, un cartel en las pantallas dio a conocer que Hawkins de 50 años había fallecido.

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“Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia tristísima, debido a una situación médica de mucha gravedad: Foo Fighters no podrá presentarse esta noche y ha cancelado el resto de su gira suramericana. El festival sigue en pie, hemos retrasado 20 minutos el inicio de Black Pumas y pronto comunicaremos los horarios del resto de la noche. Lamentamos profundamente esta situación. A las personas que compraron una entrada individual, esta será válida para el domingo. Esta es una situación que se sale por completo de nuestras manos. Lo sentimos muchísimo y les pedimos mucha comprensión”, confirmaron desde Estereo Picnic.

En paralelo, la banda vivía uno de sus peores días al enterarse y ser testigos de la muerte de su compañero y amigo. Apenas unas horas más tarde después del fatídico desenlace Foo Fighters daba a conocer la noticia por medio de su cuenta de Instagram.