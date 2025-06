Esta era la canción que más amaba tocar Taylor Hawkins con Foo Fighters, NO era ‘Aurora’

El mundo del rock sigue llorando la perdida de una de sus leyendas más queridas: Taylor Hawkins, baterista icónico de Foo Fighters, fallecido inesperadamente en marzo de 2022. Sin embargo, su legado no ha quedado en el pasado. Su hijo, Shane Hawkins, está emergiendo como una nueva promesa dentro de la escena musical, demostrando que el talento se hereda.

Durante una presentación reciente en el bar Dead Famous, ubicado en Newquay, Inglaterra, Shane se tomó un momento emotivo antes de interpretar un tema con la batería. Allí, hizo una confesión que sorprendió a muchos: “La gente dice que ‘Aurora’ era su favorita para tocar, pero es mentira”. Esta afirmación desató reacciones entre los fanáticos, quienes durante años asumieron que ‘Aurora’ era el tema predilecto de Taylor con Foo Fighters.

¿Cuál era la canción que realmente disfutaba tocar Taylor Hawkins con los Foo Fighters?

De acuerdo con Shane, la canción que realmente disfrutaba su padre era ‘Low’, parte del álbum One By One, lanzado en 2002. Una pista cruda, enérgica y compleja que, curiosamente, rara vez formó parte del repertorio en vivo de la banda.

“Dave Grohl le dejó tocarla con ellos, pero es una canción jodidamente difícil de hacer”, explicó Shane al público, dejando entrever que la dificultad técnica del tema podría haber influido en su escasa inclusión en los shows.

Taylor Hawkins fue mucho más que un baterista para Foo Fighters. Ingresó a la banda en 1997 y rápidamente se convirtió en el motor emocional y musical del grupo. Su estilo único, su energía en el escenario y su cercanía con los fans lo posicionaron como una figura central dentro del panorama del rock alternativo de las últimas décadas.

¿Shane Hawkins será el nuevo baterista de Foo Fighters?

Shane, quien ya ha tocado junto a Foo Fighters en presentaciones especiales, incluyendo los conciertos tributo a su padre en 2022, ha generado especulaciones sobre su posible integración oficial a la agrupación. Estos rumores se intensificaron tras la salida reciente de Josh Freese, quien había ocupado el puesto de baterista tras la muerte de Taylor.

A sus 18 años, Shane ya ha demostrado habilidades que muchos músicos tardan décadas en perfeccionar. Ha compartido escenario con bandas consagradas como Supergrass, y ha demostrado no solo técnica, sino también una conexión emocional con el instrumento que recuerda inevitablemente a su padre.

Su interpretación de ‘Low’ en ese show británico fue un acto de homenaje y una muestra clara de lo que podría aportar en una eventual incorporación a Foo Fighters. El público, que aún siente la ausencia de Taylor, ha comenzado a ver en Shane una luz de esperanza para mantener vivo ese espíritu que marcó a una generación.

Mientras los rumores crecen y los fans cruzan los dedos, Shane Hawkins sigue escribiendo su propia historia, con baquetas en mano y el legado de su padre latiendo en cada golpe.

