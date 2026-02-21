Dave Grohl reveló cómo impactó la muerte de Taylor Hawkins en su vida y en Foo Fighters: “complicado”

La muerte de Taylor Hawkins marcó un antes y un después en la historia de Foo Fighters. El baterista falleció el 25 de marzo de 2022 en Bogotá, Colombia, horas antes de que la banda se presentara en el festival Festival Estéreo Picnic. La noticia generó conmoción en el mundo del rock y obligó al grupo, liderado por Dave Grohl, a cancelar el resto de su gira.

Hawkins tenía 50 años y llevaba más de dos décadas como parte fundamental del grupo. Su muerte fue inesperada y dejó a la banda en pausa durante varios meses. En ese tiempo, los integrantes se alejaron de los escenarios para procesar lo ocurrido y acompañar a la familia del músico.

Con el paso del tiempo, el grupo retomó su actividad. Primero incorporaron al baterista Josh Freese como reemplazo, aunque su salida posterior generó comentarios entre los seguidores. Más adelante, en 2025, se confirmó la llegada de Ilan Rubin como nuevo integrante oficial.

El impacto de la muerte de Taylor en Dave Grohl y la banda

En una entrevista reciente citada por NME, Dave Grohl habló sobre lo difícil que fue continuar sin su amigo. El líder del grupo recordó que Hawkins no solo era el baterista desde hacía 25 años, sino también uno de sus amigos más cercanos. Según explicó, seguir adelante fue “realmente complicado”, tanto en lo musical como en lo personal.

Grohl señaló que la ausencia de Hawkins se siente cada día. Comentó que, además de su talento en la batería, aportaba una energía especial al grupo. También reconoció que para cualquier músico que ocupe su lugar es un desafío asumir ese rol, debido al peso que tenía dentro de la banda.

La entrevista coincidió con el cumpleaños de Hawkins, lo que llevó a Grohl a compartir que los integrantes del grupo suelen recordarlo con frecuencia. Aseguró que hablan de él todos los días y que intentan mantener viva su energía en cada proyecto.

A pesar del dolor, la banda sigue adelante. Foo Fighters anunció recientemente su nuevo disco, titulado Your Favorite Toy, y presentó el sencillo que da nombre al álbum. Será el duodécimo trabajo de estudio del grupo y el primero con Rubin en la batería, en una nueva etapa marcada por el recuerdo permanente de Hawkins.