Dave Grohl rompe el silencio y revela por qué Foo Fighters despidió a Josh Freese

La salida de Josh Freese de Foo Fighters sigue dando de qué hablar, y ahora fue Dave Grohl quien volvió a referirse al tema con un tono más reflexivo. En una entrevista reciente con The Irish Times, el líder de la banda compartió su mirada sobre una decisión que, aunque se tomó hace meses, todavía genera preguntas entre los seguidores del grupo.

Antes de ese cambio, la banda atravesó uno de los momentos más duros de su historia con la muerte de Taylor Hawkins en marzo de 2022. Tras ese golpe, Freese se sumó como baterista en una etapa clave para la continuidad del proyecto. Sin embargo, su paso por la banda fue más corto de lo esperado. En mayo de 2025, el grupo decidió tomar otro rumbo y sumó a Illan Rubin, conocido por su trabajo con Nine Inch Nails.

Le puede interesar: Foo Fighters confirma un nuevo disco: ¿Cuándo será la fecha de este lanzamiento?

¿Por qué Foo Fighters despidió a Josh Freese?

Lejos de un conflicto directo, Grohl explicó que la decisión tuvo más que ver con sensaciones que con cuestiones técnicas. “La forma de tocar de un baterista se basa en las sensaciones. De eso se trata tocar la batería: de sentir. Es difícil definir cuándo tocas con alguien y te parece que ‘cuadra’, o cuándo tocas con alguien con quien te sientes ‘de verdad a gusto’, y luego tocas con alguien y te parece ‘jodidamente increíble’”.

El músico insistió en que la conexión entre los integrantes resulta clave para el sonido final. “Es la personalidad, es la conexión que hay entre nosotros, el ritmo que tienen juntos. Es simplemente una combinación, o una receta: cuando estás cocinando algo y al final de la receta pone ‘sal y pimienta al gusto’; eso lo defines tú”.

Necesita saber: La mejor canción de Foo Fighters para soltar y seguir adelante; clásica e intensa

Para explicar esa idea, Grohl incluso mencionó al chef Marco Pierre White, a quien admira profundamente: “Como el chef Marco Pierre White; si alguna vez lo ves cocinar —yo estoy obsesionado con él; en serio, ese man es uno de mis jodidos héroes—, no para de hablar de ‘sensibilidad’. Es la forma en que mueve la sartén, la forma en que la deja a un lado, la forma en que la levanta, la forma en que sazona las cosas. Así que él sabe —y joder, si él lo sabe, entonces tiene que estar bueno. Así que sabemos qué es lo que mejor le sienta a nuestra banda”.

Según Grohl, la banda conversó durante varios meses antes de tomar la decisión final. Incluso aclaró que todos los integrantes participaron en la llamada en la que le comunicaron la salida a Freese. Después de eso, el grupo optó por mantener silencio públicamente.

Ver también: La canción de Foo Fighters que muchos escuchan para salir adelante del dolor emocional

Con el paso del tiempo, las versiones crecieron, pero el propio Grohl recordó que Freese también dio su punto de vista y reconoció que no sentía una conexión total con la música de la banda. Ese detalle terminó siendo clave para cerrar una etapa y abrir otra dentro de Foo Fighters.