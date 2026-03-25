Integrantes de Foo Fighters contaron que Taylor Hawkins se manifestó con ellos en ‘Your Favorite Toy’

El próximo miércoles 25 de marzo del 2026 se cumplirán cuatro años desde la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, horas antes de su presentación en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Este hecho marcó a todos los integrantes de la banda, quienes desde entonces no han podido seguir con su vida como antes.

La banda tomó la decisión de seguir con su música, sus canciones y, después de un tiempo, volvieron a lanzar nuevas canciones, con las que esperan volver a conquistar a todos sus fans. Sin embargo, para muchos de los integrantes de la agrupación, esto no ha sido nada fácil, al punto que aún en muchas canciones, pueden sentir la presencia del artista en cada uno de los sencillos.

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Taylor Hawkins se habría manifestado con Foo Fighters durante la grabación de ‘Your Favorite Toy’

A pocas horas del aniversario de la muerte de uno de los integrantes más emblemáticos y recordados de Foo Fighters, los artistas que lo acompañaban en el escenario recordaron cómo él sigue presente en cada una de sus canciones. En especial, en todos los sencillos que han salido en los últimos días, en donde ellos se han quedado con todos los halagos por poner a rockear nuevamente a sus fans.

Los integrantes de la banda hablaron con el medio internacional ‘The Guardian’, donde revelaron cómo sintieron la presencia de Taylor durante las grabaciones de su nueva canción ‘Your Favorite Toy’.

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“Fue raro que Taylor no estuviera allí, super raro que no estuviera allí, pero se manifestó en su ausencia. La dinámica que Hawkins y Dave tenían juntos era diferente y se sentía la tensión en torno a las partes donde sonaba la batería”, aseguraron los artistas.

Además, recordaron que hace varios años, fue Taylor quien los llevó a tomar la decisión de que Dave Grohl fuera el líder de la banda.