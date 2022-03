Dave Grohl vuelve a despedir a un gran amigo: Taylor Hawkins

Archivado en: • •

Hace casi 28 años, el talentoso músico estadounidense Dave Grohl se enfrentaba a la dura noticia de la muerte de Kurt Cobain, líder y vocalista de Nirvana, una de las bandas de grunge más importantes de la historia de la música.

A pesar de que Grohl llevaba pocos años en la banda cuando el vocalista murió, su relación y conexión musical con Cobain fue muy grande, tanto así que su muerte lo devastó y lo alejó durante mucho tiempo de la música: su gran pasión.

Durante una entrevista con la BBC Radio, el líder de Foo Fighters reveló que la muerte de su gran amigo hizo que no soportara escuchar música y lo obligó alejarse del mundo durante meses.

“Ese momento fue tremendo porque después de que Kurt muriera, ni siquiera podía encender la radio, dejé de lado los instrumentos, hasta escuchar música me hacía daño… Y así fue durante unos cuantos meses”.

Luego de la muerte de Cobain, Grohl dejó Seattle, Estados Unidos y se fue a vivir a Irlanda para escapar un poco de lo que significó la partida de uno de los más grandes exponentes del grunge, algo que no logró, pero que lo hizo reflexionar: “El Anillo de Kerry fue el lugar más remoto que pude encontrar, así que me fui allí, estaba recorriendo esas carreteras y estaba encontrando la paz. Entonces, me encontré a un autoestopista y reflexioné si llevarle, pero vi que llevaba una camiseta de Kurt Cobain. Para mí, eso significó que no podía huir de lo que había pasado, que ya era hora de que apretara los dientes y encontrara algo de continuación. Así que volé a casa y empecé a grabar canciones de Foo Fighters inmediatamente”.

Foo Fighters hizo que Dave Grohl sanara y convirtiera su dolor en grandes canciones que marcaron una nueva generación de amantes de la música que creen fielmente en el poder del rock.

Dave Grohl, junto a Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee y Taylor Hawkins crearon una de las bandas más grande del rock en la actualidad y que muchos soñábamos con ver el en Festival Estéreo Picnic, un sueño que no pudo ser cumplido por el fallecimiento del baterista en Bogotá.

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters y uno de los más grandes amigos de Dave Grohl murió en el hotel en el que se estaban hospedando en la capital colombiana, horas antes de presentarse, algo que devastó a sus fanáticos, que no dejan de pensar en el líder de la banda, que vuelve a perder a su fiel compañero.

«La familia Foo Fighters está devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa seguirán vivas con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil», fue el mensaje con el que la banda confirmó la trágica noticia, que sin duda tiene a la banda, sus amigos, familias y fanáticos devastados.

Dave Grohl ya había sentido el miedo de perder a Hawkins en el pasado, pues el baterista tuvo problemas con drogas que lo hizo caer en un coma por sobredosis. ‘On the Mend’ fue la canción que el líder de Foo Fighters le escribió a su amigo cuando sintió verlo tan cerca de la muerte.

Los fanáticos de Dave Grohl han mostrado su solidaridad al artista, que una vez más se enfrenta a la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.