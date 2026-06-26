El mejor álbum de punk en la historia, según Rolling Stone: es un disco inolvidable para los fans

El punk es, sin dudas, una de las corrientes más brillantes y pasionales de la historia de la música. Este género ha dado una cantidad enorme de himnos para sus fanáticos, además de un estilo capaz de funcionar como bandera para la rebeldía y la crítica social.

Varias bandas y canciones se han convertido en referentes auténticos para los fans de este estilo. Muchos de los álbumes de los artistas de este género se han convertido en lanzamientos inmortales.

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Para resaltar el poderío de este género, aquí les contamos cual es el mejor álbum del punk, de acuerdo a los expertos de Rolling Stone.

¿Cuál es el mejor álbum del punk?

Dentro del punk han existido varias bandas totalmente inolvidables. Esta cultura se ha ganado el cariño y arraigo de miles de fans, sobre todo por la estridencia con la que cuentan sus bandas.

Este poderío ha sido demostrado en varias producciones representantes a este género que ha marcado territorio de manera icónica en la industria musical.

Aunque, algunos aseguran que el auge de este género musical fue hace varios años, el catálogo de álbumes de este estilo es profundo y notable.

Esto se demuestra en la gran cantidad de discos brillantes que posee. De hecho, elegir un solo álbum como el mejor de este género es complejo.

A pesar de esto, los expertos de Rolling Stone se atrevieron a dar uno como el gran ganador de esta categoría, por encima de éxitos clásicos.

De acuerdo con esta icónica revista, el mejor álbum de la historia del punk es ‘Ramones’, el álbum homónimo de dicha banda, quien, de hecho, es uno de los mayores referentes en la historia del punk.

Este disco fue lanzado en 1976, y se convirtió en uno de los grandes referentes de este género, sobre todo con canciones de la talla de ‘Blitzkrieg Bop’ o ‘I Wanna Be Your Boyfriend’.

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Sin lugar a dudas, cada una de estas canciones son destacadas. Por ello se han convertido en testigo icónico del legado de Ramones.

Dicho álbum resalta, sobre todo por la forma en la que Ramones logró imponer una nueva agenda de rebeldía, y éxitos totalmente icónicos, por lo que, sin dudas, es el disco más legendario del punk.