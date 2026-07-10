Rolling Stones estrena ‘Foreign Tongues’: uno de sus mayores hitos creativos en la historia

La vibrante colección de 14 canciones llega menos de tres años después de Hackney Diamonds, el álbum ganador del premio Grammy que recibió el reconocimiento unánime de la crítica, lideró las listas de éxitos a nivel mundial y alcanzó múltiples certificaciones de platino. El nuevo trabajo incluye el emotivo sencillo “Jealous Lover”, además de su predecesor, el contagioso y enérgico “In the Stars”, y el potente tema de apertura “Rough and Twisted”, una explosiva pieza con marcada influencia del blues que fue presentada inicialmente bajo el nombre de The Cockroaches en una edición limitada en vinilo blanco, hoy convertida en un objeto de colección muy codiciado por los fanáticos.

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La energía cruda y experimental que adelantaron esos primeros lanzamientos se mantiene a lo largo de Foreign Tongues, un álbum que conserva el inconfundible sonido de la banda mientras explora nuevos territorios tanto musicales como líricos. Las doce composiciones inéditas se complementan con una sobresaliente versión de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, y un homenaje a una de las influencias más importantes en la historia de los Stones, Chuck Berry, con el tema de cierre “Beautiful Delilah”.

El proceso creativo de Mick Jagger y la banda

Grabado durante un período de extraordinaria creatividad, Foreign Tongues tomó forma en menos de un mes en Metropolis Studios, al oeste de Londres. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood volvieron a trabajar junto al productor ganador del Grammy Andrew Watt, quien también estuvo al frente de Hackney Diamonds. Entre los colaboradores habituales participan Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. Además, el álbum incluye una aparición especial de Charlie Watts en el explosivo “Hit Me In The Head”, registrada durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021. El disco también cuenta con la participación de destacados artistas invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.

Sobre el proceso de grabación, Mick Jagger comentó:

“Me encantó grabar estas sesiones en Metropolis, en Londres. Fueron unas semanas muy intensas trabajando en Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y trabajamos tan rápido como pudimos. Me gusta mucho ese estudio porque no es demasiado grande y eso permite sentir la pasión de todos los que están en la sala.”

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Keith Richards agregó: “Foreign Tongues mantiene una continuidad con Hackney Diamonds y fue fantástico volver a trabajar en Londres, rodeados de toda esa energía que tiene la ciudad. Fue un mes de trabajo intenso y concentrado. Para mí, todo se resume en disfrutar el proceso. Me siento afortunado de poder seguir haciendo esto y espero que dure por mucho tiempo.”

Por su parte, Ronnie Wood afirmó: “El ambiente en el estudio fue increíblemente creativo y toda la banda estuvo en un gran nivel durante todo el proceso. En muchas ocasiones logramos la toma definitiva desde el primer intento. Espero que todo el mundo disfrute este álbum.”

La impactante portada del álbum es una pintura creada por el reconocido artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, quien expresó: “Crear la portada de un álbum para The Rolling Stones es un honor artístico; es entablar un diálogo con una de las fuerzas más perdurables de la historia de la cultura.”