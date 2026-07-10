Ganadores de la Bota de Oro: lista completa por años y futbolista con más títulos en la historia
La Bota de Oro es uno de los premios más importantes para la carrera goleadora de los futbolistas alrededor del mundo.
La Bota de Oro es uno de los premios más importantes para la carrera goleadora de los futbolistas alrededor del mundo.
La Bota de Oro es, sin lugar a dudas, uno de los premios más importantes en la historia del fútbol. Esta distinción se le entrega al máximo goleador de este deporte a nivel mundial, incluido solo el balompié de clubes.
Grandes leyendas han conseguido este trofeo, como es el caso de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luis Suárez, además de figuras más antiguas, como es el caso de Eusebio o Gerd Müller.
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Si usted es uno de los amantes del deporte, y de este tipo de premios, aquí les tenemos la lista completa de ganadores.
La Bota de Oro comenzó en 1968. En aquel momento, la revista L’Équipe entregó este premio a los goleadores del fútbol, y el primero en recibirla fue el portugués Eusebio.
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Con el tiempo este premio se llenó de polémica, por lo que L’Équipe dejó de otorgarlo en 1991. Luego se retoma en 1996 bajo el mando de European Sports Media.
La lista completa de ganadores históricos es esta:
1967-68: Eusébio (Benfica) – 42 goles
1968-69: Petar Zhekov (CSKA Sofía) – 36 goles
1969-70: Gerd Müller (Bayern Múnich) – 38 goles
1970-71: Josip Skoblar (Marsella) – 44 goles
1971-72: Gerd Müller (Bayern Múnich) – 40 goles
1972-73: Eusébio (Benfica) – 40 goles
1973-74: Héctor Yazalde (Sporting de Lisboa) – 46 goles
1974-75: Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) – 33 goles
1975-76: Sotiris Kaiafas (Omonia Nicosia) – 39 goles
1976-77: Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) – 47 goles
1977-78: Hans Krankl (Rapid Viena) – 41 goles
1978-79: Kees Kist (AZ Alkmaar) – 34 goles
1979-80: Erwin Vandenbergh (Lierse) – 39 goles
1980-81: Georgi Slavkov (Trakia Plovdiv) – 31 goles
1981-82: Wim Kieft (Ajax) – 32 goles
1982-83: Fernando Gomes (Oporto) – 36 goles
1983-84: Ian Rush (Liverpool) – 32 goles
1984-85: Fernando Gomes (Oporto) – 39 goles
1985-86: Marco van Basten (Ajax) – 37 goles
1986-87: Toni Polster (Austria Viena) – 39 goles
1987-88: Tanju Çolak (Galatasaray) – 39 goles
1988-89: Dorin Mateuț (Dinamo de Bucarest) – 43 goles
1989-90: Hugo Sánchez (Real Madrid) y Hristo Stoichkov (CSKA Sofía) – 38 goles
1990-91: Darko Pančev (Estrella Roja) – 34 goles
1991-92: Ally McCoist (Rangers) – 34 goles
1992-93: Ally McCoist (Rangers) – 34 goles
1993-94: David Taylor (Porthmadog) – 43 goles
1994-95: Arsen Avetisyan (Homenetmen) – 39 goles
1995-96: Zviad Endeladze (Margveti) – 40 goles
1996-97: Ronaldo Nazário (FC Barcelona) – 34 goles
1997-98: Nikos Machlas (Vitesse) – 34 goles
1998-99: Mário Jardel (Oporto) – 36 goles
1999-00: Kevin Phillips (Sunderland) – 30 goles
2000-01: Henrik Larsson (Celtic) – 35 goles
2001-02: Mário Jardel (Sporting de Lisboa) – 42 goles
2002-03: Roy Makaay (Deportivo La Coruña) – 29 goles
2003-04: Thierry Henry (Arsenal) – 30 goles
2004-05: Thierry Henry (Arsenal) y Diego Forlán (Villarreal) – 25 goles
2005-06: Luca Toni (Fiorentina) – 31 goles
2006-07: Francesco Totti (AS Roma) – 26 goles
2007-08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 31 goles
2008-09: Diego Forlán (Atlético de Madrid) – 32 goles
2009-10: Lionel Messi (FC Barcelona) – 34 goles
2010-11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 40 goles
2011-12: Lionel Messi (FC Barcelona) – 50 goles
2012-13: Lionel Messi (FC Barcelona) – 46 goles
2013-14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Luis Suárez (Liverpool) – 31 goles
2014-15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 48 goles
2015-16: Luis Suárez (FC Barcelona) – 40 goles
2016-17: Lionel Messi (FC Barcelona) – 37 goles
2017-18: Lionel Messi (FC Barcelona) – 34 goles
2018-19: Lionel Messi (FC Barcelona) – 36 goles
2019-20: Ciro Immobile (Lazio) – 36 goles
2020-21: Robert Lewandowski (Bayern Múnich) – 41 goles
2021-22: Robert Lewandowski (Bayern Múnich) – 35 goles
2022-23: Erling Haaland (Manchester City) – 36 goles
2023-24: Harry Kane (Bayern Múnich) – 36 goles
2024-25: Kylian Mbappé (Real Madrid) – 31 goles
Bajo este conteo de goles, el máximo ganador ha sido Lionel Messi. El argentino logró el trofeo en 6 ocasiones, siendo: 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 y 2018-19.