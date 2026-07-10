Ganadores de la Bota de Oro: lista completa por años y futbolista con más títulos en la historia

La Bota de Oro es, sin lugar a dudas, uno de los premios más importantes en la historia del fútbol. Esta distinción se le entrega al máximo goleador de este deporte a nivel mundial, incluido solo el balompié de clubes.

Grandes leyendas han conseguido este trofeo, como es el caso de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luis Suárez, además de figuras más antiguas, como es el caso de Eusebio o Gerd Müller.

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Si usted es uno de los amantes del deporte, y de este tipo de premios, aquí les tenemos la lista completa de ganadores.

Ganadores de la Bota de Oro: lista completa por años

La Bota de Oro comenzó en 1968. En aquel momento, la revista L’Équipe entregó este premio a los goleadores del fútbol, y el primero en recibirla fue el portugués Eusebio.

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Con el tiempo este premio se llenó de polémica, por lo que L’Équipe dejó de otorgarlo en 1991. Luego se retoma en 1996 bajo el mando de European Sports Media.

La lista completa de ganadores históricos es esta:

Bota de oro bajo mando de L’Équipe

1967-68: Eusébio (Benfica) – 42 goles

1968-69: Petar Zhekov (CSKA Sofía) – 36 goles

1969-70: Gerd Müller (Bayern Múnich) – 38 goles

1970-71: Josip Skoblar (Marsella) – 44 goles

1971-72: Gerd Müller (Bayern Múnich) – 40 goles

1972-73: Eusébio (Benfica) – 40 goles

1973-74: Héctor Yazalde (Sporting de Lisboa) – 46 goles

1974-75: Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) – 33 goles

1975-76: Sotiris Kaiafas (Omonia Nicosia) – 39 goles

1976-77: Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) – 47 goles

1977-78: Hans Krankl (Rapid Viena) – 41 goles

1978-79: Kees Kist (AZ Alkmaar) – 34 goles

1979-80: Erwin Vandenbergh (Lierse) – 39 goles

Final de Siglo XX

1980-81: Georgi Slavkov (Trakia Plovdiv) – 31 goles

1981-82: Wim Kieft (Ajax) – 32 goles

1982-83: Fernando Gomes (Oporto) – 36 goles

1983-84: Ian Rush (Liverpool) – 32 goles

1984-85: Fernando Gomes (Oporto) – 39 goles

1985-86: Marco van Basten (Ajax) – 37 goles

1986-87: Toni Polster (Austria Viena) – 39 goles

1987-88: Tanju Çolak (Galatasaray) – 39 goles

1988-89: Dorin Mateuț (Dinamo de Bucarest) – 43 goles

1989-90: Hugo Sánchez (Real Madrid) y Hristo Stoichkov (CSKA Sofía) – 38 goles

1990-91: Darko Pančev (Estrella Roja) – 34 goles

Bota de Oro bajo mando de European Sports Media

1991-92: Ally McCoist (Rangers) – 34 goles

1992-93: Ally McCoist (Rangers) – 34 goles

1993-94: David Taylor (Porthmadog) – 43 goles

1994-95: Arsen Avetisyan (Homenetmen) – 39 goles

1995-96: Zviad Endeladze (Margveti) – 40 goles

1996-97: Ronaldo Nazário (FC Barcelona) – 34 goles

1997-98: Nikos Machlas (Vitesse) – 34 goles

1998-99: Mário Jardel (Oporto) – 36 goles

1999-00: Kevin Phillips (Sunderland) – 30 goles

Inicio de los 2000

2000-01: Henrik Larsson (Celtic) – 35 goles

2001-02: Mário Jardel (Sporting de Lisboa) – 42 goles

2002-03: Roy Makaay (Deportivo La Coruña) – 29 goles

2003-04: Thierry Henry (Arsenal) – 30 goles

2004-05: Thierry Henry (Arsenal) y Diego Forlán (Villarreal) – 25 goles

2005-06: Luca Toni (Fiorentina) – 31 goles

2006-07: Francesco Totti (AS Roma) – 26 goles

2007-08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 31 goles

2008-09: Diego Forlán (Atlético de Madrid) – 32 goles

Dominio de Messi y CR7 en la Bota de Oro

2009-10: Lionel Messi (FC Barcelona) – 34 goles

2010-11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 40 goles

2011-12: Lionel Messi (FC Barcelona) – 50 goles

2012-13: Lionel Messi (FC Barcelona) – 46 goles

2013-14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Luis Suárez (Liverpool) – 31 goles

2014-15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 48 goles

2015-16: Luis Suárez (FC Barcelona) – 40 goles

2016-17: Lionel Messi (FC Barcelona) – 37 goles

2017-18: Lionel Messi (FC Barcelona) – 34 goles

2018-19: Lionel Messi (FC Barcelona) – 36 goles

2019-20: Ciro Immobile (Lazio) – 36 goles

2020-21: Robert Lewandowski (Bayern Múnich) – 41 goles

2021-22: Robert Lewandowski (Bayern Múnich) – 35 goles

2022-23: Erling Haaland (Manchester City) – 36 goles

2023-24: Harry Kane (Bayern Múnich) – 36 goles

2024-25: Kylian Mbappé (Real Madrid) – 31 goles

¿Quién ha sido el máximo ganador?

Bajo este conteo de goles, el máximo ganador ha sido Lionel Messi. El argentino logró el trofeo en 6 ocasiones, siendo: 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 y 2018-19.