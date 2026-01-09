No Te Va Gustar presenta ‘Florece en el Caos’: estas son todas las canciones

No Te Va Gustar inicia una nueva etapa artística que busca ser más fresca sin perder la esencia del rock. Trae un nuevo álbum con un sonido más áspero, filoso y directo reflejado en 10 canciones con la identidad melódica y emocional que caracteriza a NTVG. Es un álbum potente y cohesivo, que captura el pulso de una época convulsionada y lo transforma en una declaración de resistencia, movimiento y esperanza.

La banda construyó su propio estudio, Elefante Blanco, en Parque Rodó (Montevideo), donde se gestó el álbum junto al productor Nico Cotton y el ingeniero Carlos Imperatori. La agrupación hizo una intensa maratón de grabación que dio vida a las 10 canciones que integran el álbum. El resultado: un disco rockero, contemporáneo y consistente que reafirma la capacidad de reinvención de NTVG sin perder su esencia.

‘La Noche de Ayer’ es el tema que más resalta la esencia del álbum, la canción llega como un videoclip, que es el primer adelanto del disco, ambos videos fueron filmados a la misma vez y siendo el primer proyecto realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual.

Tracklist Florecer en el caos:

HALCONES Y PAYASOS LA NOCHE DE AYER EN MIL PEDAZOS EN LLAMAS SI EL MAR ME VE TODO MAL Ft. Andrés Ciro Martínez QUE NO TE QUEDEN MARCAS UNA VIDA MÁS NO SOMOS NOSOTROS CARTAS POR JUGAR

Gira internacional NTVG 2026

El grupo inicia un nuevo ciclo de shows con la Gira Internacional 2026, que marcará la presentación oficial de ‘Florece En El Caos’ en escenarios de Latinoamérica y Europa.

La gira ya tiene fechas confirmadas en Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y en las próximas semanas se anunciarán shows en Uruguay, Chile, México y más fechas en Argentina, entre otros países, NTVG vuelve a salir a la ruta con un espectáculo renovado, alineado con el espíritu y la fuerza de su nuevo álbum.

Fechas oficiales de la Gira: https://linktr.ee/NTVG